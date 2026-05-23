Посольство США попередило про можливий масштабний удар росії по Україні найближчими годинами

Подібні попередження посольство видавало напередодні атак "Орєшніком".

Посольство США в Україні заявило, що отримало інформацію про можливий масштабний повітряний удар росії по території України, який може статися "в будь-який момент упродовж найближчих 24 годин".

Про це йдеться в офіційному повідомленні американського дипломатичного представництва.

У посольстві закликали громадян США бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також там наголосили, що попередження стосується всієї території України.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що українська розвідка отримала від американських та європейських партнерів дані про підготовку росією нового комбінованого удару. Зокрема, йшлося про можливе застосування ракети "Орєшнік".

Це не перший випадок, коли американське посольство публікує подібне попередження. Раніше аналогічні заяви з’являлися перед кількома великими російськими атаками по Україні, зокрема "Орєшніком".