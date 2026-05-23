Посольство США попередило про можливий масштабний удар росії по Україні найближчими годинами

23 травня 2026, 21:02
Фото: з вільних джерел
Подібні попередження посольство видавало напередодні атак "Орєшніком".

Посольство США в Україні заявило, що отримало інформацію про можливий масштабний повітряний удар росії по території України, який може статися "в будь-який момент упродовж найближчих 24 годин".

Про це йдеться в офіційному повідомленні американського дипломатичного представництва.

У посольстві закликали громадян США бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також там наголосили, що попередження стосується всієї території України.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що українська розвідка отримала від американських та європейських партнерів дані про підготовку росією нового комбінованого удару. Зокрема, йшлося про можливе застосування ракети "Орєшнік".

Це не перший випадок, коли американське посольство публікує подібне попередження. Раніше аналогічні заяви з’являлися перед кількома великими російськими атаками по Україні, зокрема "Орєшніком".

Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
