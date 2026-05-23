НАТО готується до скорочення американської військової присутності в Європі

Рубіо визнав: з часом американських військ на континенті стане менше.

Союзники по НАТО готуються до суттєвого скорочення американської військової присутності в Європі. Це стало головною темою зустрічі державного секретаря США Марко Рубіо з міністрами закордонних справ країн альянсу у Швеції.

Про це пише The Washington Post.

Рубіо відкрито визнав, що переоцінка американської присутності в Європі вже триває і продовжуватиметься. "Я думаю, існує широке визнання того, що в кінцевому підсумку американських військ у Європі стане менше", – заявив він, додавши, що ця робота "ведеться у координації з союзниками". Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також підтвердив загальний вектор: "З часом, крок за кроком, ми будемо менше покладатися лише на одного союзника, яким є Сполучені Штати".

Ситуацію ускладнюють суперечливі сигнали з Вашингтона. Напередодні зустрічі Трамп оголосив про направлення "додатково 5 000 військовослужбовців" до Польщі – рівно стільки, скільки адміністрація раніше планувала вивести з Німеччини. Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард визнала, що заяви США були "дійсно заплутаними, і в них не завжди легко орієнтуватися", але закликала зосередитися на власних оборонних інвестиціях.

Окремо союзники готуються до змін у Моделі сил НАТО – системі, за якою 32 держави-члени визначають сили для реагування на напад або кризу. Два європейські дипломати на умовах анонімності повідомили, що очікують швидкого рішення США щодо скорочення свого внеску до цього резервного пулу. Рубіо натякнув, що рішення може бути прийнято вже найближчими днями. Вже оголошені скорочення включають скасування планів щодо розміщення в Європі батальйону далекобійної артилерії – ключового елемента, який європейці поки не можуть замінити самостійно.

Додаткову напруженість створює ситуація навколо Ірану. Трамп висловив невдоволення тим, що європейські союзники відкинули заклики силою відкрити Ормузьку протоку, заблоковану після початку американсько-іранської війни. Рубіо повідомив колегам, що може знадобитися "план Б", якщо переговори зайдуть у глухий кут. "Комусь доведеться щось з цим робити", – підкреслив він.

Американські офіційні особи запевнили, що ядерний арсенал США продовжуватиме підтримувати союзників по НАТО, а Пентагон чітко дав зрозуміти: США мають намір перенаправити ресурси в інші регіони та очікують, що європейці самі візьмуть на себе відповідальність за конвенційну оборону континенту.