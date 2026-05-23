Зеленський відкинув ідею "асоційованого членства" в ЄС

Президент закликав рухатися до повноцінного вступу після усунення Орбана.

Президент України Володимир Зеленський назвав несправедливою пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо "асоційованого членства" України в ЄС. У листі до лідерів блоку він наполіг на повноцінному вступі.

Про це повідомляє Reuters.

Листа пізно ввечері 22 травня Зеленський надіслав президенту Європейської Ради Антоніо Кошті, президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулідісу, який головує в Раді ЄС.

"Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася безголосою. Настав час рухатися вперед щодо членства України повноцінним та змістовним чином", – написав Зеленський. Він також зазначив, що Україна захищає весь блок від російської агресії. "Ми захищаємо Європу – повністю, а не частково і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливий підхід і рівні права в Європі", – додав він.

Зеленський також вказав на відкрите вікно можливостей: усунення прем'єра Угорщини Віктора Орбана – рішучого противника членства України в ЄС – після виборів минулого місяця створює умови для суттєвого прогресу в переговорах про вступ.

Позиції в українському керівництві дещо розходяться. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав дискусію щодо асоційованого членства, однак підкреслив, що воно не замінить повного вступу. Натомість членкиня координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль вважає пропозицію Мерца такою, що дасть Україні чимало можливостей, і закликала не розцінювати її як зраду. Вона погодилася з канцлером, що гальмування процесу грає лише на користь росії.