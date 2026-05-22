Рютте та Рубіо обговорили допомогу Україні і майбутній саміт НАТО

22 травня 2026, 16:02
На саміті НАТО в Анкарі обговорять претензії Трампа до союзників.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та державний секретар США Марко Рубіо провели зустріч у шведському Гельсінгборзі, під час якої обговорили підготовку до саміту лідерів Альянсу, що відбудеться 7–8 липня в Анкарі.

Про це повідомив Рубіо у соцмережі X.

За словами глави Держдепартаменту США, ключовою темою переговорів стало посилення оборонного потенціалу НАТО. Рубіо наголосив, що на майбутньому саміті союзники мають взяти на себе конкретні зобов’язання щодо швидкого нарощування оборонного виробництва.

Крім того, Вашингтон очікує активнішої співпраці країн Альянсу у розвитку оборонно-промислової бази та перетворенні зростання оборонних витрат на реальні бойові можливості.

"Сильніша Європа означає сильніший НАТО", – заявив Рубіо.

Під час міністерської зустрічі НАТО у Швеції держсекретар також зазначив, що на липневому саміті в Анкарі обговорюватимуть невдоволення президента США Дональда Трампа позицією деяких союзників по Альянсу. Напередодні Рубіо вже заявляв, що адміністрація Трампа розчарована реакцією частини партнерів на війну в Ірані.

На тлі суперечок усередині НАТО президент США Дональд Трамп раніше ухвалив рішення про виведення 5 тисяч американських військових із Німеччини.

Окремо Марк Рютте підтвердив, що запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті НАТО в Анкарі.

"Я вже запросив його. Він буде там, як і на саміті в Гаазі", – сказав генсек Альянсу на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

Також Рютте повідомив, що почув від союзників "багато обнадійливих коментарів" щодо подальшої допомоги Україні. Йдеться, зокрема, про участь європейських країн у закупівлі американської зброї для Києва в межах механізму PURL.

"Тепер нам потрібно побачити, чи виконають вони свої обіцянки. І я зроблю все, щоб вони їх виконали", – наголосив генеральний секретар НАТО.

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється