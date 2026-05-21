НАТО попереджає про нову ядерну загрозу рф у морі

21 травня 2026, 17:23
В Альянсі заявляють, що росія вивчає можливість розміщення ракет із ядерними боєголовками на морському дні.

Розвідувальні служби НАТО відстежують активність Північного флоту рф через підозри щодо підготовки до розміщення ракет із ядерними боєголовками на морському дні.

Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на спільне розслідування німецьких медіакомпаній WDR і NDR.

Йдеться про секретний російський проєкт під кодовою назвою "Скіфи", який, за даними журналістів, міг розроблятися протягом кількох років.

У межах розслідування аналізували супутникові знімки, російські наукові бази, архівні документи, а також дані від військових і представників західної розвідки.

За оцінками джерел, росія може планувати розміщення пускових установок на дні Північного Льодовитого океану – у спеціальних шахтах або контейнерах на глибині кількох сотень метрів.

Передбачається, що такі ракети зможуть тривалий час залишатися під водою та запускатися дистанційно у разі потреби.

Західні військові джерела припускають, що для реалізації проєкту можуть використовуватися судно "Звєздочка" і підводний човен "Саров".

Офіцер ВМС Німеччини Хельге Адріанс заявив, що концепція може бути спробою рф знизити залежність від дорогих носіїв ядерної зброї, зокрема підводних човнів.

За його словами, розміщення ракет на морському дні має дві головні переваги – складність виявлення та нижчу вартість порівняно з традиційними підводними платформами.

Водночас експерти звертають увагу на серйозні технічні ризики, серед яких океанічні течії, замулення шахт, проблеми з енергоживленням і передачею сигналів.

Договір ООН про заборону розміщення ядерної зброї на морському дні діє з 1970 року. Його підписали близько 80 країн, серед яких США та колишній СРСР.

 
