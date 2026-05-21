Без США НАТО не виживе – Столтенберг

Колишній глава Альянсу закликав не допустити розколу між Вашингтоном і Європою.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс у нинішньому вигляді не зможе існувати без Сполучених Штатів, а Європейський Союз не здатен повністю замінити НАТО у питаннях безпеки.

Про це він сказав в ефірі програми Agenda Special, пише шведський телеканал SVT.

За словами Столтенберга, нинішній розкол між США та Європою є найглибшим за останні десятиліття, однак союзники мають зробити все, щоб не допустити подальшого ослаблення трансатлантичної єдності.

"Ні, не те НАТО, яке ми знаємо вже майже 80 років, адже йдеться про Європу та США, які стоять разом і протистоять усім загрозам. Саме тому так важливо зробити все можливе, щоб не допустити розколу між Європою та США", – наголосив він.

Однією з причин напруження всередині Альянсу Столтенберг назвав заяви США щодо можливого контролю над Гренландією. На цьому тлі в Європі побоюються, що Вашингтон може скоротити свою військову присутність швидше, ніж європейські країни зможуть компенсувати ці сили.

Також серед союзників існує занепокоєння, що росія може спробувати перевірити готовність НАТО виконувати зобов’язання щодо колективної оборони.

Столтенберг закликав уникати спекуляцій навколо майбутнього Альянсу та підкреслив, що Москва не повинна сумніватися у здатності НАТО захищати своїх членів.

"У москві не повинно виникнути жодної невизначеності щодо нашої готовності захищати одне одного", – підкреслив він.

Колишній генсек також відкинув ідею створення окремого європейського оборонного союзу замість НАТО.