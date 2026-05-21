Трамп дав Ірану "ще кілька днів" для угоди та пригрозив новими атаками

21 травня 2026, 10:46
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий почекати ще кілька днів, щоб отримати від Ірану "правильні відповіді", однак попередив про готовність відновити атаки у разі відсутності угоди.

Про це повідомляє Reuters.

"Повірте, якщо ми не отримаємо правильних відповідей, це дуже швидко закінчиться. Ми всі готові до роботи", – заявив Трамп на базі Ендрюс. На запитання про терміни він відповів, що "може зайняти кілька днів", але може закінчитися і значно швидше.

Іран у відповідь застеріг США від поновлення нападів. "Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону", – заявив Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Масуд Пезешкіан підкреслив, що Тегеран залишається відкритим до переговорів, однак "примус до капітуляції шляхом тиску – це не що інше, як ілюзія". Спікер парламенту Галібаф заявив, що американці готують нові атаки.

Паралельно Іран створив нове "Перське управління затоки" для контролю руху в Ормузькій протоці.

Трамп також провів розмову з президентом Туреччини Ердоганом, який привітав продовження режиму припинення вогню і висловив впевненість у можливості "розумного рішення".

Переговори гальмує принципова розбіжність: Тегеран не погоджується на головні вимоги США –передусім щодо ядерної програми, а також наполягає на розморожуванні своїх активів і збереженні контролю над Ормузькою протокою.

