Трамп дав Ірану "ще кілька днів" для угоди та пригрозив новими атаками

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий почекати ще кілька днів, щоб отримати від Ірану "правильні відповіді", однак попередив про готовність відновити атаки у разі відсутності угоди.

Про це повідомляє Reuters.

"Повірте, якщо ми не отримаємо правильних відповідей, це дуже швидко закінчиться. Ми всі готові до роботи", – заявив Трамп на базі Ендрюс. На запитання про терміни він відповів, що "може зайняти кілька днів", але може закінчитися і значно швидше.

Іран у відповідь застеріг США від поновлення нападів. "Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону", – заявив Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Масуд Пезешкіан підкреслив, що Тегеран залишається відкритим до переговорів, однак "примус до капітуляції шляхом тиску – це не що інше, як ілюзія". Спікер парламенту Галібаф заявив, що американці готують нові атаки.

Паралельно Іран створив нове "Перське управління затоки" для контролю руху в Ормузькій протоці.

Трамп також провів розмову з президентом Туреччини Ердоганом, який привітав продовження режиму припинення вогню і висловив впевненість у можливості "розумного рішення".

Переговори гальмує принципова розбіжність: Тегеран не погоджується на головні вимоги США –передусім щодо ядерної програми, а також наполягає на розморожуванні своїх активів і збереженні контролю над Ормузькою протокою.