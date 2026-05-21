Опозиція Угорщини подала зміни до Конституції проти повернення Орбана

Пропозиція передбачає, що особа, яка обіймала посаду прем'єр-міністра загалом не менше восьми років, включаючи перерви, не може бути обрана прем'єр-міністром повторно.

Угорська партія "Тиса" подала перші пропозиції щодо змін до Конституції країни. Ключова з них – обмеження мандату прем'єр-міністра до двох термінів, що фактично назавжди закриє Віктору Орбану шлях до повернення у крісло глави уряду.

Про це пише Telex.

Пропозиція передбачає, що особа, яка обіймала посаду прем'єр-міністра загалом не менше восьми років, включаючи перерви, не може бути обрана прем'єр-міністром повторно. Норма поширюватиметься і на попередніх очільників уряду, починаючи з 1990 року. Орбан був прем'єром п'ять термінів з 1998 року, що значно перевищує запропоновану межу.

Друга пропозиція стосується скасування конституційної основи для Управління захисту суверенітету – органу, створеного "Фідес" у 2023 році.

Третій пункт пакету спрямований проти трастових фондів суспільних інтересів, через які уряд Орбана передав управління більшістю угорських університетів та державних установ приватним структурам. "Тиса" наполягає, що активи цих фондів є національним надбанням, а сам аутсорсинг був "результатом зловживання законодавчою владою". Питання трастових фондів є однією з ключових невирішених умов для отримання Угорщиною коштів ЄС.

Розгляд пропозицій парламент може розпочати вже наступного тижня. Для ухвалення конституційних змін потрібні дві третини голосів.