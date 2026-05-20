Київ і Будапешт розпочали консультації щодо прав угорської меншини

20 травня 2026, 10:59
МЗС України
Зустріч відбулася 20 травня за участі Сибіги, угорської колеги Аніти Орбан і віцепрем'єра Тараса Качки.

Україна і Угорщина вперше провели експертні консультації щодо прав угорської меншини за участі міністрів закордонних справ обох країн та українського віцепрем'єра з євроінтеграції.

 Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Зустріч відбулася 20 травня за участі Сибіги, угорської колеги Аніти Орбан і віцепрем'єра Тараса Качки. Сибіга наголосив на прагненні України відкрити "новий розділ" у відносинах з Угорщиною – взаємовигідний і побудований на довірі. Він також подякував Будапешту за засудження нещодавніх російських ударів, зокрема по Закарпаттю.

"Україна серйозно ставиться до теми прав нацменшин і зберігає зобов'язання забезпечувати їх згідно з європейськими стандартами", – наголосив міністр.

Сибіга також підкреслив, що вступ України до ЄС відповідає стратегічним інтересам Угорщини і стане нагодою як для зміцнення національної єдності угорців, так і для захисту прав меншини. За його словами, зараз настав час створити надійну основу для відкриття першого переговорного кластера з ЄС у травні та ще п'яти – у червні.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала взаємодію між Києвом і новою владою в Будапешті з цього питання.

Кос написала, що рада бачити "конструктивну взаємодію" між Угорщиною та Україною з питань прав угорської меншини в Україні. 

