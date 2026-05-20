У Білому домі обговорили сценарії воєнних дій проти Ірану

20 травня 2026, 09:29
з вільних джерел
Трамп дав Ірану "два-три дні" для дипломатичного прориву.

Президент США Дональд Трамп у понеділок ввечері провів нараду за участю вищого військового та дипломатичного керівництва, на якій розглядалися можливі варіанти воєнних дій проти Ірану.

Про це повідомляє Axios.

Нарада відбулася через кілька годин після того, як Трамп оголосив про призупинення атак, які планувалися на вівторок. На зустрічі були присутні віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Ґегсет, посланник Стів Віткофф, директор ЦРУ Джон Реткліфф та інші високопосадовці.

Трамп продовжує наполягати, що в Ірану залишилося лише кілька днів для дипломатичного прориву. "Два-три дні, можливо, п'ятниця або субота, початок наступного тижня", – заявив він. Водночас американські посадовці стверджують, що Трамп насправді не ухвалював рішення про удар до того, як оголосив про паузу.

Рішення зачекати було частково обумовлене побоюваннями лідерів країн Перської затоки щодо іранської помсти стосовно їхніх нафтових об'єктів. Вони настійно закликали Трампа дати переговорам ще один шанс.

Джерело, близьке до президента, повідомило, що кількох "яструбів" щодо Ірану Трамп, схоже, використовує як тиск на переговорах, щоб змусити іранську сторону зрушити з місця. Багато посадовців визнають, що не розуміють напрямку його дій і не виключають чергового відтермінування рішення.

Остання іранська зустрічна пропозиція, за даними Axios, не продемонструвала значного прогресу. Посередники наразі працюють над тим, щоб Тегеран зайняв гнучкішу позицію щодо ядерної програми.

СШАІранДональд Трамп

