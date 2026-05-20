Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європа має вчитися в України енергетичній стійкості – глава МЗС Німеччини

20 травня 2026, 09:51
Європа має вчитися в України енергетичній стійкості – глава МЗС Німеччини
росія перетворила енергетичну інфраструктуру на один із ключових інструментів тиску у війні проти України.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Європу уважно вивчати український досвід енергетичної стійкості.

Про це він заявив на міжнародній конференції "Енергетична безпека – уроки з України" у Берліні, повідомляє Укрінформ.

За словами Вадефуля, росія перетворила енергетичну інфраструктуру на один із ключових інструментів тиску у війні проти України. Попри це, українське суспільство змогло адаптуватися. "Цілі міста адаптувалися до планових відключень електроенергії. Лікарні встановили резервні системи на сонячних панелях і батареях. Залізничні мережі адаптували роботу до нестабільного електропостачання", – навів приклади міністр.

Він наголосив, що Україна накопичила "важко здобуту експертизу, якої ЄС терміново потребує" для посилення власної стійкості та енергетичної безпеки. "Атаки на енергетику – це не просто удар по інфраструктурі, а атака на спроможність держави функціонувати", – підкреслив Вадефуль.

Глава МЗС Німеччини також попередив, що загрози енергетичній безпеці стосуються вже не лише України. По всій Європі фіксується зростання кількості гібридних атак на критичну інфраструктуру – кібератаки на комунальні служби, дрони над енергетичними об'єктами, пошкодження підводних кабелів і трубопроводів. Критична інфраструктура, за його словами, стала "лінією фронту геополітичного протистояння".

Німеччинаенергетикавійна в УкраїніЙоганн Вадефульросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2026, 07:57
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється