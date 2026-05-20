Європа має вчитися в України енергетичній стійкості – глава МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Європу уважно вивчати український досвід енергетичної стійкості.

Про це він заявив на міжнародній конференції "Енергетична безпека – уроки з України" у Берліні, повідомляє Укрінформ.

За словами Вадефуля, росія перетворила енергетичну інфраструктуру на один із ключових інструментів тиску у війні проти України. Попри це, українське суспільство змогло адаптуватися. "Цілі міста адаптувалися до планових відключень електроенергії. Лікарні встановили резервні системи на сонячних панелях і батареях. Залізничні мережі адаптували роботу до нестабільного електропостачання", – навів приклади міністр.

Він наголосив, що Україна накопичила "важко здобуту експертизу, якої ЄС терміново потребує" для посилення власної стійкості та енергетичної безпеки. "Атаки на енергетику – це не просто удар по інфраструктурі, а атака на спроможність держави функціонувати", – підкреслив Вадефуль.

Глава МЗС Німеччини також попередив, що загрози енергетичній безпеці стосуються вже не лише України. По всій Європі фіксується зростання кількості гібридних атак на критичну інфраструктуру – кібератаки на комунальні служби, дрони над енергетичними об'єктами, пошкодження підводних кабелів і трубопроводів. Критична інфраструктура, за його словами, стала "лінією фронту геополітичного протистояння".