В Іспанії заарештували сина засновника Mango: його підозрюють у вбивстві батька

20 травня 2026, 11:41
Засновник іспанського бренду Mango Ісак Андіч загинув два роки тому після падіння зі скелі неподалік Барселони.

Каталонська поліція 19 травня затримала Джонатана Андіка, сина засновника мережі магазинів одягу Mango Ісака Андіка, за підозрою у вбивстві батька.

Про це повідомляє El Pais.

Андіка-молодшого затримали вдома в Барселоні і доставили до суду для надання свідчень як підозрюваного. Справа залишається засекреченою.

Ісак Андік загинув у грудні 2024 року, зірвавшись з висоти на горі Монсеррат у Каталонії. Спочатку смерть кваліфікували як нещасний випадок, однак у жовтні 2025 року справу перекваліфікували на вбивство – після того, як слідство виявило суперечності у свідченнях Джонатана. Зокрема, з'ясувалося, що за кілька днів до трагедії він приїжджав до гори Монсеррат. Адвокати стверджують, що так він готувався до майбутньої поїздки.

Слідство також встановило, що між батьком і сином існували серйозні конфлікти, зокрема щодо ролі Джонатана в управлінні компанією. Ісак Андік передав керівництво сину у 2014 році, але вже за рік повернувся, щоб зібрати нову команду та відновити бізнес. Це, за даними джерел El Pais, загострило стосунки між ними. Про складні відносини батька і сина говорила й партнерка Ісака – професійна гольфістка Естефанія Кнут.

Джонатан Андік із самого початку наполягає на своїй невинуватості.

