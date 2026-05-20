В Іспанії заарештували сина засновника Mango: його підозрюють у вбивстві батька
Каталонська поліція 19 травня затримала Джонатана Андіка, сина засновника мережі магазинів одягу Mango Ісака Андіка, за підозрою у вбивстві батька.
Про це повідомляє El Pais.
Андіка-молодшого затримали вдома в Барселоні і доставили до суду для надання свідчень як підозрюваного. Справа залишається засекреченою.
Ісак Андік загинув у грудні 2024 року, зірвавшись з висоти на горі Монсеррат у Каталонії. Спочатку смерть кваліфікували як нещасний випадок, однак у жовтні 2025 року справу перекваліфікували на вбивство – після того, як слідство виявило суперечності у свідченнях Джонатана. Зокрема, з'ясувалося, що за кілька днів до трагедії він приїжджав до гори Монсеррат. Адвокати стверджують, що так він готувався до майбутньої поїздки.
Слідство також встановило, що між батьком і сином існували серйозні конфлікти, зокрема щодо ролі Джонатана в управлінні компанією. Ісак Андік передав керівництво сину у 2014 році, але вже за рік повернувся, щоб зібрати нову команду та відновити бізнес. Це, за даними джерел El Pais, загострило стосунки між ними. Про складні відносини батька і сина говорила й партнерка Ісака – професійна гольфістка Естефанія Кнут.
Джонатан Андік із самого початку наполягає на своїй невинуватості.