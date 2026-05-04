Літак прем'єр-міністра Іспанії Санчеса зробив екстрену посадку в Туреччині

Іспанський прем'єр прямував на саміт в Єреван.

Літак з головою іспанського уряду Педро Санчесом учора ввечері здійснив екстрену посадку в Туреччині через технічну несправність.

Про це пише France 24.

Санчес летів до Вірменії на саміт Європейської політичної спільноти. Через поломку борту довелося сідати в Анкарі. Очікується, що іспанська делегація на чолі з Педро Санчесом продовжить шлях до Вірменії сьогодні.