Літак прем'єр-міністра Іспанії Санчеса зробив екстрену посадку в Туреччині

04 травня 2026, 10:57
Літак прем'єр-міністра Іспанії Санчеса зробив екстрену посадку в Туреччині
Фото: з вільних джерел
Іспанський прем'єр прямував на саміт в Єреван.
Літак з головою іспанського уряду Педро Санчесом учора ввечері здійснив екстрену посадку в Туреччині через технічну несправність.
 
Про це пише France 24.
 
Санчес летів до Вірменії на саміт Європейської політичної спільноти. Через поломку борту довелося сідати в Анкарі. Очікується, що іспанська делегація на чолі з Педро Санчесом продовжить шлях до Вірменії сьогодні. 
 
"Іспанська делегація проведе ніч в Анкарі перед поновленням подорожі до Вірменії вранці", – підтвердили учора в заяві уряду Іспанії. 
 
Які саме технічні проблеми виникли – не уточнювали. 
 
Офіційна частина саміту Європейської політичної спільноти стартує сьогодні, але лідери почали збиратися в Єревані ще від учора. Український президент також прибув до Вірменії і вже провів низку двосторонніх зустрічей.

 

Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
