Європа готується до нападу росії – Politico

04 травня 2026, 11:11
Наступні два роки можуть дати Росії ідеальну нагоду перевірити відданість Заходу НАТО.

Європейські політики та чиновники серйозно занепокоєні тим, що путін може використати наступні рік-два для перевірки НАТО на міцність.

Про це повідомляє Politico.

Так, у кулуарах Євросоюзу цей період розглядають як "вікно можливостей" для кремля, поки США за президентства Дональда Трампа можуть дистанціюватися від Європи, а власний військовий потенціал Союзу ще не зміцнів. Фінський євродепутат Міка Аалтола зазначає, що успішні удари України вглиб рф та прориви російської оборони можуть підштовхнути путіна до створення нових театрів бойових дій.

"Незабаром може статися щось важливе – у росії є вікно можливостей. США йдуть з Європи, трансатлантичні відносини перебувають у жалюгідному стані, і ЄС ще не повністю готовий взяти на себе відповідальність", – сказав фінський депутат Європейського парламенту Міка Аалтола.
 
За словами фінського євродепутата Міки Аалтоли, ситуація є критичною через збіг кількох факторів:
 
  • Трансатлантична криза: Ризики виходу США з активного управління безпекою в Європі.
  • Неготовність Євросоюзу: Брак потужного власного оборонного ресурсу, який міг би повністю замінити підтримку Вашингтона.
  • Геополітичний розрахунок рф: Бажання кремля скористатися моментом невизначеності на Заході.
 
Експерти та чиновники вважають малоймовірним повномасштабне наземне вторгнення на територію НАТО, оскільки російська армія значно виснажена війною в Україні. 
 
"росія дуже зайнята в Україні. Я не думаю, що у неї достатньо можливостей, щоб намагатися вести війну і проти країн Балтії", – заявив президент Естонії Алар Каріс.
 
Експерти погоджуються, що росія навряд чи наважиться на пряме вторгнення там, де НАТО має сильне угруповання (наприклад, на кордоні з Польщею). Натомість розглядаються гібридні сценарії, які не потребують великої кількості військ: Мета такого нападу – не окупація великих територій, а провокація, яка посіє розбрат усередині Альянсу. Якщо країни НАТО не зможуть швидко домовитися про спільну відповідь, це означатиме фактичний крах системи західної безпеки.
 
"путін може розгорнути ескалацію конфлікту в бік іншого сусіда, намагаючись уникнути принизливих переговорів з Україною", – заявив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
 
Наразі європейські лідери закликають до прискореного переозброєння та посилення координації, аби закрити це "вікно" до того, як Кремль наважиться на пряму перевірку Заходу.
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
