У Києві вже понад 80 потерпілих від атаки рф

Україна скликає Радбез ООН і ОБСЄ.

Україна ініціює термінове скликання Радбезу ООН і засідання структур ОБСЄ через нічний удар рф по Києву, унаслідок якого постраждали понад 80 людей, зокрема діти.

Про це свідчать дані міської влади та заява міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

У стаціонарах міських лікарень перебуває 31 постраждалий. У тому числі двоє дітей. "Уже 81 постраждалий у Києві внаслідок масованої атаки ворога. Серед поранених - троє дітей, загинуло двоє людей" – зазначив мер Києва Віталій Кличко.



Вночі 24 травня росія завдала масштабного комбінованого удару по столиці, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони типу "Шахед". Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури майже в усіх районах міста.