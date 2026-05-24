У Києві вже понад 80 потерпілих від атаки рф
24 травня 2026, 20:15
Україна скликає Радбез ООН і ОБСЄ.
Україна ініціює термінове скликання Радбезу ООН і засідання структур ОБСЄ через нічний удар рф по Києву, унаслідок якого постраждали понад 80 людей, зокрема діти.
У стаціонарах міських лікарень перебуває 31 постраждалий. У тому числі двоє дітей.
"Уже 81 постраждалий у Києві внаслідок масованої атаки ворога. Серед поранених - троє дітей, загинуло двоє людей" – зазначив мер Києва Віталій Кличко.
Вночі 24 травня росія завдала масштабного комбінованого удару по столиці, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони типу "Шахед". Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури майже в усіх районах міста.