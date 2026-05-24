Макрон після російської атаки на Україну зателефонував лукашенку

Президент Франції Еммануель Макрон і самопроголошений президент білорусі лукашенко 24 травня поговорили телефоном.

Про це повідомляє Белта.

У повідомленні зазначається, що ініціювала переговори французька сторона.

"Глави держав обговорили регіональні проблеми і взаємовідносини білорусі з ЄС і Францією зокрема", – зазначило пропагандистське білоруське видання.

Нагадаємо, Європейський Союз не розглядає білорусь як можливого посередника у майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні. У Брюсселі пояснили це підтримкою російської агресії з боку режиму лукашенка.

Попередні прямі контакти телефоном між Макроном і лукашенком мали місце 20 і 26 лютого 2022 року – напередодні та одразу після російського повномасштабного вторгнення.Поміж іншого, в лютому 2022 року на Заході виникло серйозне занепокоєння, що лукашенко під тиском кремля вирішить безпосередньо залучити білоруську армію до війни. Також ЄС був стурбований можливістю розміщення російської ядерної зброї в білорусі.