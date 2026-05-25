Трамп дав Ірану тиждень на угоду – ЗМІ

25 травня 2026, 09:41
Фото: з вільних джерел
У США заявили, що Вашингтон і Тегеран уже на 95% близькі до домовленостей щодо ядерної угоди.

Президент США Дональд Трамп очікує, що угоду з Іраном вдасться фіналізувати протягом найближчих семи днів. 

У Вашингтоні заявляють, що сторони вже на 95% наблизилися до домовленостей, повідомляє Fox News із посиланням на джерело в адміністрації США.

За словами співрозмовника телеканалу, станом на вечір 24 травня проєкт угоди був майже повністю готовий.

"Ми не збираємося здаватися. Але не будемо підписувати угоду сьогодні чи завтра", – сказав американський чиновник, додавши, що Трамп інстинктивно дає Ірану 5-7 днів, аби завершити переговори.

У Білому домі також підтвердили принцип переговорів: немає збагаченого урану – немає грошей.

За даними джерела, Тегеран в принципі погодився з рамковими умовами майбутньої угоди. Сторони вже досягли попередніх домовленостей щодо іранської ядерної програми та безпеки в Ормузькій протоці, однак досі узгоджують остаточні формулювання документа.

Водночас у Вашингтоні наголошують, що не підуть на погану угоду. За словами чиновника, США залишають за собою й силовий сценарій у разі провалу переговорів.

Раніше Трамп заявив, що угода з Іраном "в основному узгоджена".

 

Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
