Трамп дав Ірану тиждень на угоду – ЗМІ
Президент США Дональд Трамп очікує, що угоду з Іраном вдасться фіналізувати протягом найближчих семи днів.
У Вашингтоні заявляють, що сторони вже на 95% наблизилися до домовленостей, повідомляє Fox News із посиланням на джерело в адміністрації США.
За словами співрозмовника телеканалу, станом на вечір 24 травня проєкт угоди був майже повністю готовий.
"Ми не збираємося здаватися. Але не будемо підписувати угоду сьогодні чи завтра", – сказав американський чиновник, додавши, що Трамп інстинктивно дає Ірану 5-7 днів, аби завершити переговори.
У Білому домі також підтвердили принцип переговорів: немає збагаченого урану – немає грошей.
За даними джерела, Тегеран в принципі погодився з рамковими умовами майбутньої угоди. Сторони вже досягли попередніх домовленостей щодо іранської ядерної програми та безпеки в Ормузькій протоці, однак досі узгоджують остаточні формулювання документа.
Водночас у Вашингтоні наголошують, що не підуть на погану угоду. За словами чиновника, США залишають за собою й силовий сценарій у разі провалу переговорів.
Раніше Трамп заявив, що угода з Іраном "в основному узгоджена".