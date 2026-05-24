Іран закуповував китайське супутникове обладнання через ОАЕ для ракетної програми

Іранський Корпус вартових ісламської революції використовував мережу компаній в Об’єднаних Арабських Еміратах для закупівлі китайського супутникового обладнання військового призначення для своїх ракетних та дронових програм.

За даними видання, журналісти отримали доступ до комерційних контрактів, митних документів та логістичних записів, які свідчать про поставки обладнання до Ірану наприкінці 2025 року. Згідно з розслідуванням, підрозділ Повітряно-космічних сил КВІР отримав через ОАЕ партію китайських супутникових антен військового класу.

Ключову роль у схемі журналісти пов’язують із компанією Telesun, зареєстрованою в еміраті Рас-ель-Хайма. Через неї було організовано доставку близько 1,8 тонни супутникового обладнання китайського виробництва з Шанхаю до Ірану через порт Джебель-Алі у Дубаї.

Йдеться про супутникові антени діаметром 4,5 метра, вироблені китайською компанією StarWin. У документах вантаж був оформлений як "антени та аксесуари", а кінцевим отримувачем значилася іранська телекомунікаційна компанія Ertebatat Faragostar Kish (EFK).

За інформацією FT, EFK працювала над проєктом для Saman Industrial Group, структури, яку США внесли до санкційного списку ще у 2023 році. Мінфін США тоді заявляв, що Saman є прикриттям для дослідницького підрозділу КВІР, який займається розробкою балістичних ракет, дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

Для транспортування обладнання використовували китайське контейнерне судно Zhong Gu Yin Chuan та іранський корабель Rama III. За даними журналістів, під час переходу до Ірану Rama III передавав фальшиві GPS-координати, щоб приховати свій маршрут. Супутникові знімки зафіксували розбіжності між сигналами навігації та фактичним місцем перебування судна.

Після виходу з ОАЕ судно зникло з реального маршруту поблизу Оману, а згодом аналогічний корабель виявили у порту Shahid Rajaee в Бендер-Аббасі, який був зазначений у документах як пункт доставки вантажу.

Окрему роль у логістиці відігравала компанія Blue Calm Marine Services, яка виступала агентом доставки в Ірані. США запровадили санкції проти цієї структури у 2023 році через участь у поставках компонентів для іранської ракетної програми. У Financial Times додають, що ОАЕ сьогодні залишаються одним із ключових транзитних хабів для постачань товарів подвійного призначення до Ірану та Росії.