Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розпочала свій перший офіційний візит до Києва.
У програмі – переговори з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими посадовцями, повідомили на офіційних сторінках Тихановської.
В офісі білоруської опозиціонерки уточнили, що вона також зустрінеться з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, керівництвом Верховної Ради та дипломатами ЄС. Окрім цього, у Києві планують відкрити Місію демократичних сил білорусі в Україні.
Візит Тихановської анонсували ще наприкінці минулого тижня. Тоді в її команді заявили, що Київ тепер має з ким говорити з усіх питань щодо білорусі, назвавши це зміною підходу української влади до білоруської опозиції.
На початку року Зеленський і Тихановська вперше провели офіційну зустріч.