Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом

У межах поїздки лідерка білоруської опозиції зустрінеться з керівництвом України та дипломатами ЄС.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розпочала свій перший офіційний візит до Києва.

У програмі – переговори з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими посадовцями, повідомили на офіційних сторінках Тихановської.

В офісі білоруської опозиціонерки уточнили, що вона також зустрінеться з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, керівництвом Верховної Ради та дипломатами ЄС. Окрім цього, у Києві планують відкрити Місію демократичних сил білорусі в Україні.

Візит Тихановської анонсували ще наприкінці минулого тижня. Тоді в її команді заявили, що Київ тепер має з ким говорити з усіх питань щодо білорусі, назвавши це зміною підходу української влади до білоруської опозиції.

На початку року Зеленський і Тихановська вперше провели офіційну зустріч.