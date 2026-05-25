Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом

25 травня 2026, 09:17
Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом
У межах поїздки лідерка білоруської опозиції зустрінеться з керівництвом України та дипломатами ЄС.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розпочала свій перший офіційний візит до Києва. 

У програмі – переговори з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими посадовцями, повідомили на офіційних сторінках Тихановської. 

В офісі білоруської опозиціонерки уточнили, що вона також зустрінеться з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, керівництвом Верховної Ради та дипломатами ЄС. Окрім цього, у Києві планують відкрити Місію демократичних сил білорусі в Україні.

Візит Тихановської анонсували ще наприкінці минулого тижня. Тоді в її команді заявили, що Київ тепер має з ким говорити з усіх питань щодо білорусі, назвавши це зміною підходу української влади до білоруської опозиції.

На початку року Зеленський і Тихановська вперше провели офіційну зустріч.

 

