У Києві водій стріляв у перехожого через сварку про перетин дороги

Унаслідок інциденту киянин зазнав поранення ноги та спини.

Поліція Києва затримала водія, який кілька разів вистрілив у перехожого через конфлікт на дорозі.

Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Кам’янській невідомий кілька разів вистрілив у бік перехожого. Правоохоронці затримали місцевого жителя та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль.

За даними слідства, стрілець їхав за кермом автомобіля, коли в нього виник конфлікт із пішоходом. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці, та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка.