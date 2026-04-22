У Києві водій стріляв у перехожого через сварку про перетин дороги
22 квітня 2026, 09:53
Поліція Києва затримала водія, який кілька разів вистрілив у перехожого через конфлікт на дорозі.
Про це повідомила поліція Києва.
Правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Кам’янській невідомий кілька разів вистрілив у бік перехожого. Правоохоронці затримали місцевого жителя та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль.
За даними слідства, стрілець їхав за кермом автомобіля, коли в нього виник конфлікт із пішоходом. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці, та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка.
Згодом водій дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік чоловіка. Унаслідок інциденту киянин зазнав поранення ноги та спини.
Слідчі затримали керманича-стрільця, йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.
Санкція цієї статті передбачає до 7 років позбавлення волі.