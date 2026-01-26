Зеленський і Тихановська вперше провели офіційну зустріч

Вони обговорили підтримку України білорусами, питання полонених та подальший тиск на режим Лукашенка.

Президент України Володимир Зеленський і лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська провели першу офіційну зустріч у Вільнюсі.

Про це Тихановська повідомила у соцмережі Х (Twitter).

Про факт зустрічі стало відомо ввечері 25 січня. За словами Тихановської, розмова була присвячена солідарності з Україною та підтримці українського народу у боротьбі за свободу.

"Від імені білорусів я висловила повну солідарність з українським народом, який бореться за свободу, та глибоку повагу до виняткового лідерства президента Зеленського", - зазначила вона.

Під час зустрічі сторони обговорили білорусів, які підтримують Україну, зокрема волонтерів та активістів, а також ситуацію з білоруськими добровольцями, що перебувають у полоні, і громадянами Білорусі, які проживають в Україні.

Окрему увагу було приділено подальшим крокам щодо звільнення полонених, санкційній політиці, притягненню до відповідальності самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення, а також координації спільної стратегії з європейськими, американськими й іншими демократичними партнерами.