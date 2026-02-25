Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Вашингтоні готують новий раунд переговорів із Україною і рф: зустріч можлива за 10 днів

25 лютого 2026, 08:37
За словами Віткофа, після зустрічі з українською стороною у Женеві переговори можуть продовжитися у Флориді.

Спеціальний представник президента США Дональд Трамп Стів Віткофф заявив, що тристоронні переговори між США, Україною та росією можуть відбутися протягом найближчих 10 днів.

Про це він сказав під час зустрічі. 

За словами Віткоффа, цього тижня у Женеві запланована його зустріч із головою української переговорної групи, секретарем РНБО Рустем Умєров. Він не виключив, що після переговорів у Швейцарії Умєров може приїхати до Флориди для продовження консультацій.

"Як я вже казав, ми не лише зустрічаємося в Женеві. Я думаю, що Рустем може приїхати до Флориди, щоб зустрітися з нами невдовзі після цього. І буде тристороння зустріч", - заявив Віткофф.

Очікується, що з американського боку в переговорах також візьме участь Джаред Кушнер.

Зазначимо, що 17–18 лютого у Женеві вже відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та рф. За словами Умєрова, тоді сторони обговорювали можливі параметри завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічей заявив про певний прогрес у військовому напрямку, однак визнав відсутність зрушень на політичному рівні.

Після чого Віткофф заявив, що протягом трьох тижнів можлива зустріч Зеленського, Трампа і путіна.

 

