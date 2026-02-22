Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Протягом трьох тижнів можлива зустріч Зеленського, Трампа і путіна – Віткофф

22 лютого 2026, 09:31
Протягом трьох тижнів можлива зустріч Зеленського, Трампа і путіна – Віткофф
джерело DR
Він також назвав війну "безглуздою" і висловив сподівання на прогрес у переговорах.

Спеціальний посланець президента США Дональд Трамп Стів Віткофф заявив, що саміт між Володимир Зеленський та Володимир путін може відбутися вже протягом найближчих трьох тижнів. 

В інтерв’ю телеканалу Fox News Віткофф зазначив, що очікує "позитивних новин" найближчим часом, хоча визнав: досягти остаточної угоди на рівні глав держав складно.

За його словами, нині тривають спроби активізувати мирний процес між Україною та росією.

Він розповів, що разом із Джаред Кушнер працює над пропозиціями, які могли б зблизити позиції сторін. За словами спецпосланця, це потенційно може привести спершу до двосторонньої зустрічі Зеленського і путіна, а згодом і до тристороннього саміту за участю Трампа.

"Ця війна справді безглузда. Вони воюють за територію. Усі говорять про гідність, але що вона варта, якщо там стільки вбивств? … Я думаю, нам вдалося зібрати обидві сторони разом, і це дало певний позитивний ефект", - заявив Віткофф.

Також він відповів на критику щодо своїх контактів із Кремлем, зазначивши, що провів вісім зустрічей із путіним. На його думку, саме ці переговори дозволили краще зрозуміти позицію російської сторони.

Водночас, за даними західних аналітиків, попри регулярні тристоронні консультації за участю США, реального прориву в переговорах поки не спостерігається, а мирний процес залишається фактично заблокованим.

 
Стів ВіткоффВолодимир Зеленський Володимир путін

Останні матеріали

Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється