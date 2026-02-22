Протягом трьох тижнів можлива зустріч Зеленського, Трампа і путіна – Віткофф

Він також назвав війну "безглуздою" і висловив сподівання на прогрес у переговорах.

Спеціальний посланець президента США Дональд Трамп Стів Віткофф заявив, що саміт між Володимир Зеленський та Володимир путін може відбутися вже протягом найближчих трьох тижнів.

В інтерв’ю телеканалу Fox News Віткофф зазначив, що очікує "позитивних новин" найближчим часом, хоча визнав: досягти остаточної угоди на рівні глав держав складно.

За його словами, нині тривають спроби активізувати мирний процес між Україною та росією.

Він розповів, що разом із Джаред Кушнер працює над пропозиціями, які могли б зблизити позиції сторін. За словами спецпосланця, це потенційно може привести спершу до двосторонньої зустрічі Зеленського і путіна, а згодом і до тристороннього саміту за участю Трампа.

"Ця війна справді безглузда. Вони воюють за територію. Усі говорять про гідність, але що вона варта, якщо там стільки вбивств? … Я думаю, нам вдалося зібрати обидві сторони разом, і це дало певний позитивний ефект", - заявив Віткофф.

Також він відповів на критику щодо своїх контактів із Кремлем, зазначивши, що провів вісім зустрічей із путіним. На його думку, саме ці переговори дозволили краще зрозуміти позицію російської сторони.

Водночас, за даними західних аналітиків, попри регулярні тристоронні консультації за участю США, реального прориву в переговорах поки не спостерігається, а мирний процес залишається фактично заблокованим.