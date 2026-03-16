Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ізраїль розпочав вторгнення до Лівану

16 березня 2026, 11:55
Фото: з вільного доступу
Ізраїльські військові наразі увійшли в прикордонні райони Лівану.
Армія Ізраїлю розпочала вторгнення до Лівану. Зокрема, Цахал розпочав наземну операцію.
 
Про це повідомили у Telegram.
 
Підрозділи 91-ї дивізії зайшли до прикордонних районів Лівану, щоб знищити інфраструктуру збройного угруповання "Хезболла" та знизити загрозу для півночі Ізраїлю, йдеться у повідомленні Цахалу.
 
Зазначається, що це "обмежена та цілеспрямована наземна операція" проти угруповання "Хезболла" на півдні Лівану. У заяві йдеться, що операція спрямована на ліквідацію бойовиків та зміцнення оборони вздовж кордону. У Цахалі деталізували, що основними цілями залишаються південь країни, південні передмістя Бейрута та долина Бекаа - райони, які є ключовими опорними пунктами бойовиків "Хезболли".
 
"Ця діяльність є частиною ширших оборонних зусиль щодо створення та зміцнення передової оборонної лінії", - сказано у заяві.
 
Перед введенням військ у цей район військові Цахалу провели артилерійські та військово-повітряні удари за багатьма цілями для "зниження загроз в оперативній обстановці", зазначили ізраїльські військові.
 
Влада Ізраїлю заявляє, що операція має підвищити безпеку жителів північних регіонів. Ескалація на ліванському напрямі посилилася після початку війни з Іраном. Ізраїль звинувачує контрольовану Іраном "Хезболлу" у постійних ударах по ізраїльській території. У відповідь ізраїльська армія завдає ударів об'єктам угруповання в Лівані.

 

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється