Ізраїль розпочав вторгнення до Лівану

Армія Ізраїлю розпочала вторгнення до Лівану. Зокрема, Цахал розпочав наземну операцію.

Підрозділи 91-ї дивізії зайшли до прикордонних районів Лівану, щоб знищити інфраструктуру збройного угруповання "Хезболла" та знизити загрозу для півночі Ізраїлю, йдеться у повідомленні Цахалу.

Зазначається, що це "обмежена та цілеспрямована наземна операція" проти угруповання "Хезболла" на півдні Лівану. У заяві йдеться, що операція спрямована на ліквідацію бойовиків та зміцнення оборони вздовж кордону. У Цахалі деталізували, що основними цілями залишаються південь країни, південні передмістя Бейрута та долина Бекаа - райони, які є ключовими опорними пунктами бойовиків "Хезболли".

"Ця діяльність є частиною ширших оборонних зусиль щодо створення та зміцнення передової оборонної лінії", - сказано у заяві.

Перед введенням військ у цей район військові Цахалу провели артилерійські та військово-повітряні удари за багатьма цілями для "зниження загроз в оперативній обстановці", зазначили ізраїльські військові.

Влада Ізраїлю заявляє, що операція має підвищити безпеку жителів північних регіонів. Ескалація на ліванському напрямі посилилася після початку війни з Іраном. Ізраїль звинувачує контрольовану Іраном "Хезболлу" у постійних ударах по ізраїльській території. У відповідь ізраїльська армія завдає ударів об'єктам угруповання в Лівані.