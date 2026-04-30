У парламенті Болгарії хочуть розірвати 10-річну безпекову угоду з Україною

30 квітня 2026, 19:33
Фото: google.com
Ініціативу озвучив депутат Петар Петров, який заявив, що угода була укладена без схвалення парламенту.
У Болгарії проросійська партія "Відродження" внесла до парламенту проєкт резолюції про розірвання 10-річної безпекової угоди з Україною.
 
Про це повідомляє Novinite.
 
Ініціативу озвучив депутат Петар Петров, який заявив, що угода була укладена без схвалення парламенту, що викликає занепокоєння щодо її легітимності та довгострокових наслідків. За його словами, проєкт резолюції зобов’яже Раду міністрів, яка діє від імені Національних зборів, розірвати угоду, підписану тимчасовим урядом.
 
Паралельно партія подала ще один проєкт резолюції – про відкликання згоди Болгарії на державні гарантії у розмірі 1,2 млрд євро, які пов’язані з механізмом ЄС для підтримки України.
 
У "Відродженні" вважають, що схема повернення коштів створює фінансові ризики для Болгарії без чітких гарантій відшкодування.
 
"Ми вважаємо, що ці гроші повинні йти насамперед на потреби болгарських громадян", – наголосив Петров.
 
Він пояснив позицію партії економічною ситуацією в країні, зокрема інфляцією, зростанням цін і бюджетним дефіцитом. Очікується, що проєкти резолюцій тепер пройдуть парламентську процедуру, де їх обговорюватимуть депутати в рамках законодавчого процесу.

 

У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
