У москві визнали загрозу для нафтових платформ у Каспійському морі та дозволили збивати безпілотники над ними.

Уряд росії офіційно визнав українські безпілотники однією з головних загроз своїм економічним інтересам у Каспійському морі.

На цьому тлі верхня палата російського парламенту схвалила закон, який дозволяє збивати "ворожі" дрони над нафтогазовими платформами, пише агенція Reuters.

У пояснювальній записці до закону йдеться про необхідність "антитерористичного захисту" морських об’єктів після серії атак безпілотників на інфраструктуру в російському секторі Каспію.

Йдеться насамперед про платформи компанії "Лукойл" на родовищах Філановське та Корчагінське, які, за даними видання, уже ставали цілями українських дронів.

У москві заявили, що новий закон має ліквідувати правовий вакуум та дозволити оперативно реагувати на повітряні загрози без обмеження судноплавства та рибальства.

Каспійські нафтові об’єкти розташовані більш ніж за 800 кілометрів від території України. На тлі війни Київ системно атакує російську енергетичну інфраструктуру, намагаючись скоротити ресурси пф для ведення війни.

Зазначимо, що московський НПЗ зупинив роботу після удару українського дрона.