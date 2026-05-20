Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія змінює законодавство через удари дронів по Каспію

20 травня 2026, 20:09
росія змінює законодавство через удари дронів по Каспію
У москві визнали загрозу для нафтових платформ у Каспійському морі та дозволили збивати безпілотники над ними.

Уряд росії офіційно визнав українські безпілотники однією з головних загроз своїм економічним інтересам у Каспійському морі. 

На цьому тлі верхня палата російського парламенту схвалила закон, який дозволяє збивати "ворожі" дрони над нафтогазовими платформами, пише агенція Reuters.

У пояснювальній записці до закону йдеться про необхідність "антитерористичного захисту" морських об’єктів після серії атак безпілотників на інфраструктуру в російському секторі Каспію.

Йдеться насамперед про платформи компанії "Лукойл" на родовищах Філановське та Корчагінське, які, за даними видання, уже ставали цілями українських дронів.

У москві заявили, що новий закон має ліквідувати правовий вакуум та дозволити оперативно реагувати на повітряні загрози без обмеження судноплавства та рибальства.

Каспійські нафтові об’єкти розташовані більш ніж за 800 кілометрів від території України. На тлі війни Київ системно атакує російську енергетичну інфраструктуру, намагаючись скоротити ресурси пф для ведення війни.

Зазначимо, що московський НПЗ зупинив роботу після удару українського дрона.

 

РосіявійнаНПЗ

Останні матеріали

Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється