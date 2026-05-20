Угорський прем’єр хоче перезапустити "Вишеград" і розширити його склад

Угорщина пропонує перезапустити Вишеградську четвірку та залучити до співпраці інші європейські держави.

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про намір перезапустити формат “Вишеградської групи” та розглянути можливість його розширення за рахунок нових країн-учасниць.

Про це він сказав під час візиту до Варшави, повідомляє Politico.

Мадяр наголосив, що формат, до якого входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина, має повернути свій вплив у Європейському Союзі після періоду внутрішніх розбіжностей і втрати політичної ваги.

За його словами, оновлена співпраця може бути відкритою для інших держав, зокрема країн Північної Європи, а також Австрії, Хорватії, Словенії, Румунії та держав Західних Балкан.

"Вишеградська група може відновити свою життєву силу та вплив у ЄС. Я готовий до розширення співпраці з іншими країнами", – заявив Мадяр на спільній пресконференції з Дональдом Туском.

Він також запропонував провести саміт "Вишеграду" у Будапешті до кінця червня. Ініціативу підтримав польський прем’єр Дональд Туск, який назвав її кроком до відновлення діалогу в регіоні.

Формат "Вишеградської четвірки" був створений у 1991 році для координації політики країн Центральної Європи в межах ЄС, однак останніми роками його робота суттєво ослабла через політичні суперечності між членами.

