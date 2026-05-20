Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Армія рф готує нові сценарії атак через білорусь – Зеленський

20 травня 2026, 20:22
Армія рф готує нові сценарії атак через білорусь – Зеленський
Президент заявив про загрозу додаткових атак з напрямку Білорусі та Брянської області і доручив посилити оборону.

росія розглядає сценарії нових нападів на Україну з напрямку білорусі і Брянської області. Йдеться насамперед про загрозу для Чернігівського та Київського напрямків.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні після засідання Ставки.

За словами глави держави, ситуацію на північному напрямку детально обговорили військове командування, розвідка, СБУ та МЗС.

"Саме звідти росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну – проти північних регіонів, нашого Чернігівсько-Київського напрямку", – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що Україна вже посилює оборону на цьому напрямку. Відповідні доручення отримало військове командування, а також дипломатичні та розвідувальні структури.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на білорусь, щоб не допустити її втягування у новий етап війни.

"Там повинні розуміти: наслідки для них будуть значнимим", – заявив президент.

Він також зазначив, що Україна має конкретні можливості для реагування на загрози з території росії та білорусі.

Нагадаємо, що цього тижня у білорусі стартували ядерні навчання.

 
РосіявійнаБілорусь

Останні матеріали

Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється