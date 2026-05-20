Армія рф готує нові сценарії атак через білорусь – Зеленський
росія розглядає сценарії нових нападів на Україну з напрямку білорусі і Брянської області. Йдеться насамперед про загрозу для Чернігівського та Київського напрямків.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні після засідання Ставки.
За словами глави держави, ситуацію на північному напрямку детально обговорили військове командування, розвідка, СБУ та МЗС.
"Саме звідти росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну – проти північних регіонів, нашого Чернігівсько-Київського напрямку", – сказав Зеленський.
Президент повідомив, що Україна вже посилює оборону на цьому напрямку. Відповідні доручення отримало військове командування, а також дипломатичні та розвідувальні структури.
Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на білорусь, щоб не допустити її втягування у новий етап війни.
"Там повинні розуміти: наслідки для них будуть значнимим", – заявив президент.
Він також зазначив, що Україна має конкретні можливості для реагування на загрози з території росії та білорусі.
Нагадаємо, що цього тижня у білорусі стартували ядерні навчання.