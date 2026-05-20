Українські дрони паралізували чверть нафтопереробки рф – Reuters

У центральній рф зупинилися або скоротили роботу великі нафтопереробні заводи після атак БпЛА.

Після серії ударів українських безпілотників майже всі великі нафтопереробні заводи у центральній частині рф були змушені частково або повністю зупинити виробництво пального.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі та офіційні дані.

За інформацією агентства, сумарна потужність НПЗ, які скоротили або припинили роботу, перевищує 83 млн тонн на рік – це близько чверті всіх нафтопереробних потужностей росії.

Йдеться, зокрема, про заводи в Киришах, москві, Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі. Їхня частка у виробництві російського бензину перевищує 30%, а дизельного пального – близько 25%.

Один із найбільших НПЗ рф – це Киришський завод потужністю 20 млн тонн на рік – повністю не працює з 5 травня. Ще один великий завод, НОРСІ у Нижньому Новгороді, зазнав атаки 20 травня. Чи вдалося підприємству зберегти часткову роботу – наразі невідомо.

На тлі атак москва вже запровадила заборону на експорт бензину з квітня до кінця липня.

Видання зазначає, що Україна значно активізувала удари по російській енергетичній інфраструктурі. Під атаки потрапляють не лише НПЗ, а й трубопроводи та нафтосховища. Це чинить додатковий тиск на бюджет рф, де доходи від нафти і газу забезпечують близько чверті всіх надходжень.

Ми такоєж писали, що московський НПЗ зупинив роботу після удару українського дрона.