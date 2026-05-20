Зеленський попередив про п'ять варіантів наступу росії

20 травня 2026, 18:26
Зеленський попередив про п’ять варіантів наступу росії
Київ заявляє про підготовку відповідей.

Україна фіксує можливу підготовку рф кількох варіантів ескалації війни, зокрема на чернігівсько-київському напрямку. 

Київ уже працює над відповідями на кожен із потенційних сценаріїв, написав президент Володимир Зеленський в Telegram-каналі.

За словами глави держави, українська розвідка проаналізувала дані щодо російського планування наступальних операцій, і наразі розглядаються п’ять можливих сценаріїв розвитку подій.

Зеленський зазначив, що Україна посилює сили на відповідному напрямку та готує додаткові оборонні заходи, а також доручив МЗС опрацювати дипломатичний тиск щодо білорусі, яку росія може використати для розширення агресії.

Він також повідомив про непублічні завдання для розвідувальних служб і анонсував розширення географії далекобійних ударів по російських цілях.

"Наше завдання – це посилити державу так, щоб жоден із п’яти російських сценаріїв не спрацював", – підсумував Зеленський.

Окремо президент згадав дані про можливі нові мобілізаційні кроки в рф – до 100 тисяч осіб, хоча, за оцінкою Києва, прихований мобілізаційний потенціал росії наразі обмежений.

 
