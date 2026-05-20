Мадяр зробив заяву про гарантії безпеки Україні: не як у 1994-му

20 травня 2026, 17:01
Його слова прозвучали на тлі дискусій у ЄС щодо завершення війни та умов миру.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Україна має право захищатися від російської агресії всіма доступними засобами та повинна отримати дієві міжнародні гарантії безпеки.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з главою уряду Польщі Дональдом Туском у Варшаві, пише Укрінформ

Мадяр наголосив, що ключовим завданням міжнародної спільноти має стати досягнення спочатку припинення вогню, а згодом – укладення тривалого миру, який буде гарантований зовнішніми сторонами.

Він нагадав про Будапештський меморандум, зазначивши, що нові домовленості щодо безпеки України не повинні повторити його слабкі місця.

"Саме міжнародна спільнота повинна гарантувати ці домовленості — не так, як у випадку з Будапештським меморандумом, а реально забезпечити їх виконання і захист територіальної цілісності України", – заявив угорський прем’єр.

Водночас Мадяр закликав якнайшвидше домогтися припинення війни, зазначивши, що вона призводить до великих втрат з обох сторін.

Він також підкреслив, що має послідовну позицію щодо війни рф проти України та неодноразово відвідував Київ, зокрема після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит".

За його словами, країни ЄС самостійно визначають обсяги підтримки України, виходячи зі своєї політики та думки громадян.

Ми також писали, що прем’єр Угорщини Мадяр збирається у перше закордонне турне

 
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
