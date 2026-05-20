Україна скасувала обмеження на виїзд за кордон для жінок-держслужбовиць

20 травня 2026, 16:19
Фото: УНН
ДПСУ вже почала застосовувати нові правила на пунктах пропуску.

Із 20 травня 2026 року в Україні набрали чинності зміни, які скасовують обмеження на виїзд за кордон для жінок, що працюють у державних органах, місцевому самоврядуванні, держпідприємствах та судах. Відтепер вони можуть перетинати державний кордон на загальних підставах.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

У відомстві зазначили, що прикордонники вже застосовують нові правила під час оформлення громадян у пунктах пропуску.

Обмеження для цієї категорії діяли з січня 2023 року та були запроваджені рішенням РНБО, яке ввів у дію президент. Виїзд тоді дозволявся лише у службові відрядження.

15 травня 2026 року уряд ухвалив рішення про скасування цих норм.

В Україні з 24 лютого 2022 року продовжує діяти воєнний стан, який передбачає обмеження виїзду за кордон для окремих категорій громадян, зокрема чоловіків віком від 18 до 60 років, що підлягають мобілізації. Водночас передбачені винятки для визначених законом категорій, зокрема людей з інвалідністю, багатодітних батьків, опікунів та інших.

Також уряд раніше розширив можливості виїзду для чоловіків віком 18–22 років включно, але за наявності паспорта для виїзду за кордон та військово-облікового документа.

 
