Литва відсуває стратегічні запаси від кордону з білоруссю

Склади цивільної оборони перенесуть у більше безпечні регіони до 2027 року.

Литва планує до 2027 року перенести державні запаси цивільної оборони з прикордонних із білоруссю районів у глиб країни.

Про це повідомив представник Національного центру кризового управління Аурімас Гущюс, пише LRT.

За його словами, близько 60% запасів уже переміщено до центральної частини країни. Решту планують перевезти після будівництва нових складів у центральних і північних регіонах.

Крім того, цього року для потреб системи охорони здоров’я орендують додаткові складські приміщення.

Державні резерви використовують у кризових ситуаціях, під час надзвичайного чи воєнного стану, а інформація про їх обсяги та розміщення залишається засекреченою.

