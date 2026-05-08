08 травня 2026, 20:38
Литва вручила росії ноту протесту через погрози дипломатам у Києві
У Вільнюсі наголосили, що погрози дипломатам та цивільним є цинічним порушенням Статуту ООН.

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника російського посольства та вручило йому ноту протесту через погрози дипломатичному корпусу Литви та інших держав, які перебувають у Києві.

Про це повідомляє LRT.

У заяві МЗС Литви "попередження" від МЗС рф розцінюються як пряма, цинічна та безпрецедентна загроза застосування сили проти мирних жителів міста Києва та працівників дипломатичних відомств.

У МЗС Литви нагадують про те, що подібні публічні заяви порушують закріплену у пункті 4 статті 2 Статуту ООН заборону на погрозу силою та інші загальновизнані принципи міжнародного права. Крім того, подібні плани, які можуть призвести до випадкової загибелі або каліцтва цивільних осіб, кваліфікуються як воєнні злочини.

Зазначається, що посольство Литви у Києві продовжує свою роботу, співробітники дотримуються стандартних вимог безпеки.

