Литва закликала Європу будувати "фабрику миру"

12 травня 2026, 17:31
Міністр оборони Литви назвав головні загрози та пріоритети для НАТО й України.
Європа має терміново нарощувати власне військове виробництво та зміцнювати оборону, адже росія зараз випускає зброї у кілька разів більше, ніж усі країни ЄС разом.
 
Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас перед початком засідання Ради ЄС із питань оборони у Брюсселі.
 
За словами литовського міністра, сьогодні рф здатна виробляти майже у чотири-п’ять разів більше зброї, ніж уся Європа.
 
"Тож це величезна загроза для нас. Сьогодні ми розуміємо, що надійне стримування може працювати лише тоді, коли воно підкріплене реальною військовою силою",– заявив він.
 
Каунас наголосив, що зараз не час для дискусій про створення "європейської армії". За його словами, головне завдання - виконати цілі НАТО щодо посилення військового потенціалу Європи.
 
"Це найважливіше прямо зараз. Ми повинні зміцнити східний фланг Європи. Ми повинні збільшити швидкість розгортання засобів ППО та протидії дронам. Ми повинні підтримувати Україну до перемоги. І, звичайно, ми повинні розбудовувати нашу європейську оборонну промисловість", – сказав він.
 
Міністр зазначив, що Литва вже витрачає на оборону 5,4% ВВП. Водночас цього недостатньо без спільних зусиль усієї Європи. За його словами, ЄС має створити "фабрику миру", де "мир через силу є розумною метою". Каунас окремо підкреслив важливість співпраці з Україною.
 
"Україна зараз має великий досвід у війні, і вони надзвичайно швидкі, коли ми говоримо про технології", – зазначив він.
 
Коментуючи переговори США та Німеччини про можливе розміщення ракет Tomahawk, литовський міністр висловив сподівання на "мудрі рішення".
 
"Ми також повинні зосередитися на наших власних спроможностях, на наших власних можливостях мати засоби для завдання далекобійних ударів", – додав він.
