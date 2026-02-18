Єврокомісія запускає програму підтримки регіонів ЄС біля кордонів з росією

Пріоритетом плану є пожвавлення економіки прикордонних районів, які постраждали через вторгнення росії.

Європейська комісія планує інвестувати у регіони ЄС, що межують із росією, білоруссю та Україною, які зазнали економічного удару через війну.

Про це повідомляє Politico.

Зменшення інвестицій, скорочення вантажних перевезень та спад туризму завдали економічного удару країнам Балтії, Фінляндії та Польщі. "Інвестиції в робочі місця, чисту енергію та освіту в прикордонних регіонах створюють основу для реальної безпеки", – зазначила член міськради фінського Турку та робочої групи Європейського комітету регіонів з питань України Ніна Ратілайнен.

ЄС стурбований, що знелюднення цих регіонів може підірвати здатність Європи захищати кордон і зробити населення вразливим до російської пропаганди, зазначив посадовець Єврокомісії на умовах анонімності.

Пріоритетом плану є пожвавлення економіки прикордонних районів, які постраждали через вторгнення росії. "Безпека Європи починається на її східному кордоні", – йдеться у проєкті документа "Повідомлення про східні прикордонні регіони".

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Раффаеле Фітто представив стратегію, яка не передбачає нових коштів через обмеження поточного бюджету ЄС до 2028 року. Країни Балтії вже закликають врахувати їхні потреби у наступному довгостроковому бюджеті.

За планом, глобальні фінансові інституції увійдуть до платформи EastInvest, щоб задовольнити інвестиційні потреби регіонів. Фінляндія, Польща, Естонія, Латвія та Литва зможуть використовувати частину регіональних фондів для надання гарантій Європейському інвестиційному банку, ЄБРР, Північному інвестиційному банку та національним банкам для підтримки підприємств прикордонних регіонів.

Також Єврокомісія відкриває можливість участі інших сусідніх з Україною країн, включно з Румунією, Угорщиною та Словаччиною, на пізнішому етапі. Крім того, розглядається виділення спеціальних коштів для Східних прикордонних регіонів у майбутньому Європейському фонді конкурентоспроможності з 2028 року, який передбачає 410 млрд євро для підтримки інноваційних підприємств ЄС.