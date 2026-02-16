Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен

Відомий історик і дослідник війни Філліпс О'Брайен у черговому тижневику аналізує критичну зміну балансу сил у війні: Україна вперше завдає росії втрат, які значно перевищують можливості ворога їх компенсувати. Поки що це тенденція лише двох місяців, тож він закликає бути обережними в прогнозах. Також розглядаються позиція адміністрації Трампа щодо врегулювання війни та реакція українських експертів на спроби нав'язати "мир на умовах путіна". О'Брайен нещадно критикує виступ Держсекретаря США Марка Рубіо на Мюнхенській безпековій конференції. Він вважає: якщо європейці, немов наркомани, знову піддадуться на чергову "порцію дешевого фентанілу" від США, то самі будуть винні у власній долі.

Це були насичені вихідні: я готував статтю, яку опублікував у суботу, про виступ Марко Рубіо на Мюнхенській безпековій конференції (докладніше – нижче). Реакція на неї поки що була захопливою – я ще повернуся до цього. А тижневик почну з новин минулого тижня про моторошні підрахунки втрат на війні. Зазвичай, якщо рівень втрат тривалий час залишається стабільним, ці цифри багато про що говорять щодо перебігу війни. Загалом тенденція останніх двох місяців демонструє: росіяни втрачають статистично значну кількість солдатів, яку неспроможні замінити. Це варто відзначити й відстежувати.

росіяни ховають своїх загиблих на війні – чи перевищила кількість жертв рівень відновлення?

Третя історія – це український коментар про стан війни та мирних переговорів.

Чи завдає Україна росії більше втрат, ніж путін може компенсувати?

Однією з причин, чому у своїх дослідженнях я намагаюся відвернути увагу людей від сприйняття окремих битв як вирішальних (а в багатьох випадках навіть важливих), є те, що історія має тенденцію сильно спотворювати їхній вплив. Письменники, читачі, кінематографісти тощо, що не дивно, люблять драматизувати битви як події, оскільки це створює враження, що під час них вирішується доля історії. Насправді окремі битви вирішують дуже мало. Зазвичай вони спричиняють набагато менше втрат, ніж здається, і впливають на хід війни лише незначною мірою.

Набагато важливішим для розуміння перебігу війни є відстеження довгострокових тенденцій щодо завданих чи понесених втрат та нових сил і оснащення, що з'являються. У міру розвитку війни, якщо одна зі сторін починає зазнавати втрат, які перевищують її можливості їх замінити, це не є для неї добрим знаком. Такий підхід вплинув на українську стратегію на 2026 рік, про що я вже згадував кілька разів, востаннє – у статті про стратегію перемоги України, опублікованій минулого тижня. Українці мають на меті завдати росіянам 50 000 втрат на місяць, виходячи з припущення, що росіяни можуть замінити приблизно 30 000 з них. Остання цифра – це рівень поповнення російських сил у 2025 році.

Примітка: Третя частина української стратегії полягає в тому, щоб одночасно ще більше зменшити власні втрати.

Наразі українці ще не наближаються до мети у 50 000 російських втрат на місяць, але у своїх заявах за грудень 2025 року та січень 2026 року, які підтримують різні західні розвідувальні служби, вони нарешті завдають росіянам втрат, які значно перевищують російські показники мобілізації.

Конкретні дані такі: Грудень 2025 року: втрати росії – 33 200, нові рекрути росії – 27 400. Січень 2026 року: втрати росії – 30 618, нові рекрути росії – 22 000.

Примітка: через холодну та складну погоду в січні кількість атак могла зменшитися, а використання українських дронів, імовірно, стало складнішим.

Отже, загалом за два місяці українці стверджують, що завдали 63 818 втрат, які росіяни змогли замінити лише 47 400 військовими. Статистично це дуже великий розрив, оскільки нові війська компенсують лише близько 75% понесених втрат.

Це також є значною зміною порівняно з 2025 роком, коли українці заявили, що змогли завдати російським військам приблизно стільки ж втрат (410 000), скільки росіяни набрали за той самий період (406 000).

Перехід від приблизно рівних рівнів втрат/заміщення до 25-відсоткового розриву за короткий період є вражаючим. Варто також зазначити, що це сталося тому, що росіяни, здається, мають труднощі із залученням нових рекрутів. Це не є несподіванкою, оскільки російський спосіб ведення війни, що супроводжується великими втратами, навряд чи приверне багато нових охочих жертв, чим довше триває війна. У минулому вони намагалися обійти цю проблему за допомогою значних фінансових стимулів, однак зараз є ознаки того, що ця принада втрачає свою привабливість. росіяни також намагаються заманити/обдурити молодих чоловіків з інших частин світу, щоб вони приєдналися до їхньої армії, але це, ймовірно, не є тактикою, яка допоможе виграти війну.

російський спосіб ведення війни, який занадто багато безмозких пропагандистів люблять представляти як непереборну машину страждань, насправді не є ефективним як довгострокова стратегія. Це одна з причин, чому аргумент про неминучу перемогу росії, такий улюблений Дональдом Трампом та деякими іншими, є настільки помилковим. російський спосіб ведення війни насправді містить у собі насіння російської поразки – якщо друзі України захочуть її підтримати, щоб скористатися цим фактом.

Втрачати власних солдатів зазвичай не є способом перемогти.

Втім, поки що це лише статистика за два місяці, тож нам слід бути обережними. Можливо, набір новобранців у страшенно холодну зиму був низьким з інших причин і незабаром відновиться. Однак якщо така тенденція триватиме і українці зможуть збільшити щомісячні втрати супротивника до 40 000 (я вважаю, що 50 000 – це надто амбітна цифра, тож поки що зупинюся на нижчій позначці), це означатиме, що навіть невеликі успіхи російських військ буде зупинено.

Армії зазвичай стають або відносно сильнішими, або відносно слабшими. Вони рідко залишаються на одному рівні протягом тривалого часу. Тенденція останніх двох місяців свідчить про те, що російська армія може слабшати. Це важлива інформація.

Рубіо закликає покласти край толерантній, демократичній Європі, і натовп шаленіє

Держсекретар США Марко Рубіо закликав покласти край толерантній, демократичній Європі та розбити її на групу невеликих, протрампівських держав, а європейці в залі зустріли його овацією. Голова заходу Вольфганг Ішінгер навіть подякував Рубіо за його чудове "заспокоєння". Отже, здається, що погрози вторгнення в Гренландію не мають значення, а одностороннє запровадження нерівних тарифів на Європу ніколи не відбувалося. Навіть відмова від України та загравання з путіним насправді не розділяли США та Європу.

Одна промова сумнівної цінності, у якій ліберальна, демократична Європа просить погодитися на власне знищення, і останні 13 місяців просто зникають?

За бажання ви можете переглянути повну версію виступу Рубіо та інтерв'ю після виступу тут.

Негайне висвітлення виступу, щоправда, з американських джерел, точно повторювало слова Ішінгера: що Рубіо, на велике полегшення європейців, запевнив їх у прихильності США до трансатлантичних відносин. Ось кілька прикладів такого роду: NPR, Bloomberg та NY Times.

Радіо Свобода (RFE/RL) навіть видало, що Європа "зітхнула з полегшенням" після виступу. Звісно, RFE/RL є рупором Трампа, тому до цього слід ставитися з великою обережністю.

Втім ми можемо лише сподіватися, що оплески в залі були ввічливими, а не ознакою щирого полегшення. Бо якщо це так, то Європа ще більш сповнена лохів, ніж за останні роки, наркоманів, настільки залежних від ідеї могутності та лідерства США, що вони приймуть цю безкоштовну дозу фентанілу і знову поринуть у туман залежності.

І якщо вони це зроблять, то винні будуть лише самі. Адже промова Рубіо, по суті, проголосила смерть ліберальної, демократичної системи, яка керувала європейським континентом (і світом під керівництвом США) з 1945 року.

Промова почалася з нападу на все, що США представляли до Дональда Трампа. Приблизно на 26-й хвилині Рубіо починає розбирати катастрофічний світ, який Сполучені Штати побудували до того, як Дональд Трамп прийшов на допомогу. Цей світ, заснований на ліберальній демократії, торгівлі та "порядку, заснованому на правилах", був, на думку Рубіо, насправді "небезпечною" і руйнівною "ілюзією". Щоб підкреслити цей факт, він кілька разів вжив слово "ілюзія".

Це те, про що завжди потрібно пам'ятати: MAGA ненавидить США і те, що вони представляли протягом майже століття. Це надзвичайно антиамериканська організація.

Загалом Рубіо стверджував, що Європа вчинила нерозважливо, пішовши за Америкою шляхом толерантності, демократії та лібералізму. Отже, держсекретар США закликав повернутися до світу, заснованого на верховенстві національних інтересів (прощавай, ЄС). Він закликав припинити боротьбу зі зміною клімату і представив "масову міграцію" у типовій для MAGA манері, використовуючи тактику залякування.

Потім Рубіо запропонував порятунок від усього цього жаху. Порятунок прийшов у особі Дональда Трампа. Ось що він сказав точно:

Під керівництвом президента Трампа Сполучені Штати Америки знову візьмуть на себе завдання оновлення та відновлення...

А чого хоче Рубіо? Щоб Європа була слухняною і приєдналася до трампістського руху. І протягом наступних десяти хвилин він виголосив передвиборчу промову MAGA про цінність "західних" цінностей. Фактично, це було перефразування та переосмислення Стратегії національної безпеки США 2025 року. Його бачення майбутнього базувалося на відмові від останніх 50 років. Усе зводилося до того, як "президент Трамп і Сполучені Штати" хочуть, щоб Європа пішла за ними шляхом MAGA.

І вгадайте, хто не був загрозою у промові Рубіо? Відповідь – диктаторські росія та Китай. Він жодним чином не згадував їх як загрозу чи виклик свободі. Насправді, я думаю, що він їх повністю проігнорував. Загрозами для Рубіо були не диктаторські держави, а імміграція, торгівля, толерантність і, я припускаю, люди, які не мають релігійної віри.

Лише наприкінці, під час короткого періоду запитань, було порушено тему росії та України – і це була типова для Трампа захисна позиція щодо поведінки путіна. Були гучні заяви, засновані на твердженнях Трампа, що не відповідають дійсності (Індія більше не купуватиме російську нафту). Щодо "миру", Рубіо сказав, що залишилися всі найскладніші питання. Мабуть, найяскравішим його коментарем було те, що США хочуть угоди, з якою Україна може "жити", а росія може "погодитися".

росія/путін завжди мають бути задоволені.

Фактично у цій промові не було нічого окрім явної пропаганди і політики Трампа. Так, були деякі приємні слова про історію і партнерство, але Європі та Україні нічого не було дано, тоді як їх просили знищити те, що вони мають зараз, і слідувати за великим лідерством Дональда Трампа.

Якщо європейці заспокоїлися після цієї промови і вірять, що це означає, що США залишаються відданими європейській свободі та обороні проти росії, вони отримають все, на що заслуговують.

Рубіо, росія, Україна та реакція Європи

Надзвичайним є те, що в усьому тексті промови жодного разу не згадуються ані росія, ані Україна. росія не була зображена як ворог, а Україна – як друг. Жодного разу не було згадано про найбільшу війну в Європі з 1945 року, яка велася лише за кілька сотень миль від місця, де виступав Рубіо. Проте ця промова мала бути про важливість Європи для США і про те, що США дійсно піклуються про європейців.

Проста правда полягає в тому, що Рубіо в тексті визнав, що результат війни станом на зараз є для США цілком другорядним, і, безумовно, не настільки важливим, щоб про нього згадувати у промові про трансатлантичні відносини. Лише під час сесії запитань і відповідей після промови Рубіо був змушений дати обережну відповідь на запитання про війну. Після натиску він зайняв виразно нейтральну позицію. США хочуть угоди, з якою росія може бути задоволена або яку вона може "прийняти". Ключовим моментом було явно "закінчити" війну, а не захищати європейську демократію. Ось цитата зі стенограми.

На що ми поки не можемо дати відповідь, але будемо продовжувати з'ясовувати – це те, чи є результат, з яким Україна зможе змиритися і який росія прийме. І я б сказав, що до цього моменту це було незрозуміло. Ми досягли прогресу в тому сенсі, що вперше, на мою думку, за багато років, принаймні на технічному рівні, минулого тижня відбулася зустріч військових представників обох сторін, і у вівторок відбудуться нові зустрічі, хоча, можливо, не з тими самими учасниками. Послухайте, ми продовжуватимемо робити все, що в наших силах, щоб виконати цю роль і покласти край цій війні. Я не думаю, що хтось у цій залі буде проти переговорного врегулювання цієї війни, якщо умови будуть справедливими і стійкими. І саме цього ми прагнемо досягти, і ми намагатимемося цього досягти, навіть якщо всі ці інші події продовжуватимуться на фронті санкцій тощо.

Ця відсутність прихильності до європейської демократії мала б викликати тривогу, але, здається, не викликає належної реакції. США кричать Європі, що вони були б раді бачити поширення диктатури на європейському континенті, але занадто багато повідомлень, здається, стосувалися того, як ця промова заспокоїла людей.

І це порушує загальне питання про реакцію на промову. Значна кількість людей висловила думку, що реакція була радше ввічливою, ніж схвальною, і що вона нічого істотно не змінила. Інакше кажучи, європейські лідери не дадуть себе обдурити липкими запевненнями дружби, якими Рубіо їх обмазав.

Деякі люди навіть обурилися через твіт, який я тоді опублікував і який, визнаю, був досить яскравим.

На мою думку, різні реакції зумовлені тим, чи вважаєте ви, що склянка наполовину порожня чи наполовину повна, коли йдеться про те, чи розуміє Європа, що таке адміністрація Трампа і що вона намагається зробити з Європою.

Я залишаюся скоріше прихильником погляду, що склянка наполовину порожня. Європейські лідери виголосили кілька чудових промов про те, як змінився світ і як необхідно ставити під сумнів лідерство США. Німецький канцлер Фрідріх Мерц особливо добре це зробив у Мюнхені за день до виступу Рубіо. Ви можете переглянути повну промову Мерца тут. Німецький канцлер не лише розкритикував політику MAGA, а й чітко дав зрозуміти, принаймні усно, що Сполучені Штати втрачають довіру Європи. Щоб протистояти непередбачуваним США, Мерц навіть закликав створити в НАТО очолювану Європою структуру, яка б дбала про європейські інтереси.

"Ми не зробимо цього, відмовившись від НАТО. Ми зробимо це, створивши міцний, самодостатній європейський стовп у рамках Альянсу, в наших власних інтересах".

Фрідріх Мерц у Мюнхені: риторика була чудовою.

Мерц, до речі, має рацію, і саме тому я залишаюся песимістом. Я втомився від чудових промов. Минуло вже 13 місяців з того часу, як Трамп став президентом, майже 16 місяців відтоді як його обрали, і два роки з того часу, як ймовірність його повернення до Білого дому становила щонайменше 50 на 50. Ми мали б просунутися вперед у створенні цього європейського стовпа, але ми навіть не наблизилися до його появи.

Інакше кажучи, Європа два роки отримувала удари по голові від реальності, а ми все ще перебуваємо на стадії промов. Ось що я маю на увазі, коли кажу, що європейські лідери залежні від США. Вони не хочуть робити конкретних кроків, щоб визнати, що Альянс розпадається на їхніх очах. І занадто багато з них все ще стверджують, що Європа все одно не може захистити себе без США, тож навіщо взагалі турбуватися?

Отже, посеред цієї саморуйнівної дискусії Рубіо виголошує промову, яка явно покликана завадити європейцям вжити таких заходів, і її зустрічають оваціями.

Чи була ця реакція ввічливою, чи ні, мені байдуже. Європа не вжила достатніх заходів, щоб подбати про себе, принаймні частково тому, що не хоче цього. Якщо промова Рубіо підкреслює цю реальність, то це лише чергова доза фентанілу для наркомана.

Помітна реакція України на розвиток війни

Іноді потрібно бути гнучким. Я збирався написати короткий огляд стратегічної повітряної війни, але тоді мій український друг надіслав мені цю дуже свіжу статтю. Її написав Андрій Демартіно, який із 2019 року очолює відділ стратегічного планування та аналізу в Раді національної безпеки і оборони України. Він добре знає свою справу з української точки зору.

У статті в "Українській правді" йдеться про стан війни та мирних переговорів. Демартіно чітко висловлює одну думку. Не може бути "миру", доки путін контролює ситуацію, а перемовини спрямовані на укладення угоди, яка б задовольнила його. Хоча Демартіно цього не говорить, він відкидає всю передумову аналізу переговорів Рубіо, що потрібно знайти спосіб "задовольнити" путіна. Отже, це є ідеальним контрастом до того, що щойно сказав держсекретар США. Ось два ключові уривки.

На сьогодні навіть найбільш прокремлівські варіанти є, по суті, капітуляцією для росії. Усе, що може запропонувати Захід і на що може погодитися Україна, є мізерним і виглядає як знущання. Навіть якщо Америка визнає Крим російським, чи протримається це рішення до наступних виборів або імпічменту президента у США? Чи слід закріпити в Конституції України відмову від вступу до НАТО? Після одного, максимум двох виборчих циклів, наступна одноосібна більшість одностайно скасує цю норму. Вимоги щодо російської мови, обмеження щодо Збройних сил України та офіційна відмова від територій можливі лише в разі російського прапора над Майданом, концентраційних таборів та повної окупації.

Та:

Але є інша реальність – "на землі", де у росії: мінімальні тактичні досягнення;

колосальні людські втрати;

відсутність перспектив перемоги… Що може змінити ситуацію і змусити кремль вимагати реальних результатів і завершення війни? Це той самий набір обставин, на який розраховує москва щодо України: криза на фронті, внутрішня напруга в росії та зовнішній тиск. Завдання України – створити ситуацію довгострокового і стабільного позиційного пату. Блокувати можливості подальшого просування росії. Мінімізувати терор в українському тилу. Демонструвати внутрішню стійкість і стабільність.

Інакше кажучи, Україна повинна переломити ситуацію на свою користь і чинити на російський режим такий тиск, який путін намагається чинити на українців. Це очевидний і, на мою думку, правильний діагноз. Сподіваємося, що друзі України звернуть на це увагу.

