За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус

У своєму бюлетені "Повернення з передової" колишній закордонний кореспондент Daily Telegraph Джуліус Штраус пояснює читачам сайту Центру аналізу європейської політики (CEPA), як Віктор Орбан намагається розіграти тему "маленької переможної війни" заради перемоги на парламентських виборах у квітні цього року. Зокрема, як угорський прем'єр будує передвиборчу кампанію на страхах, антиукраїнській риториці та протиставленні Угорщини "чужій війні", намагаючись мобілізувати власний електорат і відвернути увагу від внутрішніх проблем.

Це була сцена в дусі чистого мадярського мачизму. Мускулясті чоловіки в чорному, озброєні до зубів, з написом "Counter-Terror" на уніформі, накинулися на колону фургонів, що перевозили 80 мільйонів доларів готівкою та золотими злитками.

Чоловіків із фургонів витягли на землю, притиснули обличчями до асфальту і закували в наручники. За кілька годин угорські урядовці поширили в соцмережах відео затримання з накладеним музичним супроводом.

Можна було б подумати, що це була операція проти бандитів і контрабандистів, а може, і проти ватажків загальноєвропейської організованої злочинності.

Насправді ж це був черговий епізод зростаючого конфлікту між Угорщиною та Україною, адже перша прагне спровокувати відкриту сутичку зі своїм східним сусідом, який досі веде боротьбу не на життя, а на смерть, стримуючи російського загарбника.

Відносини між Будапештом і Києвом були теплими в перші роки після розпаду Радянського Союзу. Але відтоді, як Віктор Орбан повернувся до влади у 2010 році, сповідуючи власний різновид популізму, вони неухильно погіршувалися.

Ворожість між двома країнами ґрунтується на двох основних чинниках.

По-перше, в Україні проживає невелика угорська меншина чисельністю від 60 000 до 100 000 осіб, яка опинилася по той бік кордону після підписання Тріанонського договору 1920 року.

Як стверджує Будапешт, ця меншина зазнає переслідувань і утисків. Насправді ж, наскільки я можу судити після двох поїздок до цього регіону за останні три роки й тривалих розмов з угорцями, які там живуть, вони мають широкі, хоч і не ідеальні, мовні та культурні права.

Друга проблема полягає в тому, що Орбан, стаючи дедалі антиліберальнішим і антибрюссельським, наблизився до москви, яка не переймається його відступом від демократії, і встановив із нею тісні політичні, економічні та, за деякими даними, розвідувальні зв'язки.

Це, звичайно, розлютило Україну в той час, коли вона бореться за своє існування.

Від 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Орбан уже не раз блокував допомогу Києву (востаннє намагаючись зірвати надання Україні позики ЄС у розмірі 90 млрд євро), а також перекреслював будь-які шанси України на швидкий вступ до блоку.

Нічого доброго в цьому немає, але події останніх місяців значно погіршили ситуацію.

Вибори в Угорщині мають відбутися 12 квітня, і більшість опитувань показують, що Орбан, який зараз вкрай непопулярний серед багатьох угорців, відстає від свого опозиційного суперника Петера Мадяра на 10–20%.

Угорщина: наміри виборців на парламентських виборах.

Наприкінці минулого року я зустрівся з інсайдером угорського уряду, який розповів, що Орбан уже вирішив зробити "українську карту" головним акцентом своєї передвиборчої кампанії.

Хоча цей аргумент звучить не надто переконливо, уряд стверджує приблизно таке: якщо Угорщина підтримає Україну, вона зрештою опиниться втягнутою у повномасштабну війну з росією. І коли це станеться, її сини почнуть гинути на фронті (хоча, звичайно, ані НАТО, ані ЄС, ані Україна не просять Будапешт надіслати війська для боротьби з росією).

Орбан і його партія "Фідеш" уперше почали розміщувати антиукраїнські плакати минулого року.

На одному з них зображено загрозливого Зеленського поруч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під фотографією написано: "Не дозволяйте їм ухвалювати рішення над нашими головами". На інших плакатах зображено золоті унітази – українського чиновника нещодавно звинуватили в корупції через позолочений унітаз.

Більшість угорців обурилися такою грубою тактикою. Але у декого це послання почало знаходити відгук.

"Що вони собі думали, коли починали війну з росією?" – запитав мене давній угорський знайомий, ігноруючи той факт, що саме росія напала на Україну.

Інший давній друг, відвертий прихильник угорського уряду, згадав про унітаз, ігноруючи той факт, що кліка Орбана зробила Угорщину найкорумпованішою країною серед 27 членів ЄС.

Угорський автократ побудував футбольний стадіон вартістю 12,5 мільйона євро у своєму крихітному рідному селі, його зять виграв безліч угорських державних контрактів, а його друг дитинства, колишній газівник, зараз є найбагатшою людиною Угорщини зі статком, що оцінюється у 2,5 мільярда доларів.

Багато угорців, особливо молоде покоління, не поділяють поглядів свого націоналістичного уряду.

У лютому 2022 року я спостерігав, як тисячі звичайних мадярів поспішали на допомогу зневіреним українським біженцям, які прибували до Будапешта поїздом. Але в онлайн-просторі мадярської спільноти антиукраїнська пропаганда набула особливої інтенсивності. В одному з відео Зеленського зображають дурнем, підконтрольним Заходу, а також натякають, що Мадяр є копією Зеленського.

А потім, наприкінці січня цього року, антиукраїнська кампанія Орбана отримала потужний імпульс через несподіваний поворот подій. росіяни бомбардували трубопровід "Дружба" в Україні, який іде з росії та постачає більшу частину нафти до Угорщини й Словаччини.

Було пошкоджено великий резервуар для зберігання, і українці перекрили трубопровід, заявивши, що він потребує ремонту. Будапешт незабаром почав звинувачувати Київ у тому, що той не ремонтує трубопровід так швидко, як міг би (що, можливо, і правда). Україна відповіла, що має важливіші пріоритети, ніж ремонт трубопроводу, який транспортує нафту від одного з її ворогів, росії, до іншого – Угорщини (що, безумовно, теж правда).

ЄС, який за своїми установчими принципами зобов'язаний представляти інтереси держав-членів, закликав Київ докласти більше зусиль для ремонту трубопроводу. Блок запропонував надіслати групу для оцінки збитків. Тим часом Орбан скористався нагодою для помсти й заблокував позику ЄС для України. Він додав, що Угорщина відновить роботу трубопроводу "силою", якщо це буде необхідно.

Піарники Орбана також взялися до роботи.

В особливо сентиментальній рекламі, створеній за допомогою штучного інтелекту, маленька угорська дівчинка запитувала маму, коли її тато повернеться додому. Потім на екрані з'явилося зображення чоловіка – очевидно, її батька, – якого розстрілюють на передовій.

"Не дозволяйте іншим вирішувати нашу долю!" – проголошував урочистий голос.

Менш ніж за місяць до виборів в Угорщині багато хто побоюється, що Орбан лише посилить напругу.

Деякі повідомлення навіть свідчать, що москва відправляє до Будапешта фахівців із соціальних медіа, пов'язаних із військовою розвідкою ГРУ, аби допомогти партії "Фідеш" перед виборами.

"Орбан – найбільший успіх росії в галузі зовнішньої політики в Європі, – розповів мені аналітик із Будапешта під час вечері на початку цього року. – Вони не відпустять його так легко".

Українці, яких заарештували наприкінці минулого тижня, виявилися працівниками державного банку і були відпущені в Україну. Золото і готівка на момент написання статті все ще перебувають у Будапешті.

Тим часом Україна поволі вичерпує свої фінансові ресурси. Ніхто не очікує швидкого завершення цієї дедалі запеклішої боротьби.

Джерело: CEPA