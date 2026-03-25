25 березня 2026, 19:29
Зеленський багато в чому схожий на Трампа – Келлог
джерело x.com/generalkellogg
Спецпосланець США в Україні назвав Зеленського "крутим мужиком".
Спецпосланець США з питань України Кіт Келлог порівняв президента України Зеленського з президентом США Трампом - обидва, за його словами, жорсткі і прямі.
 
Про це Келлог заявив в ефірі телеканалу Newsmax.
 
"Зеленський - крутий мужик. Він багато в чому схожий на президента Трампа. Він дуже прямий, дуже жорсткий - не за статурою, а за тим, ким він є, як він діє і як він говорить", - заявив Келлог.
 
Дипломат також розповів, що особисто бував в Україні, виїжджав на лінію фронту і знає ситуацію зсередини.
 
Келлог чітко назвав путіна агресором. За його словами, США мають посилити тиск на росію, щоб наблизити закінчення війни.
 
Він також підкреслив: війна в Україні - це не бізнес-угода і не комерційна домовленість.
 
"Те, що вони зробили за останні чотири з гаком роки, вражає", - сказав Келлог про українців.
 
За його словами, він поважає Україну і те, як країна чинить опір.
