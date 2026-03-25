Білий дім оголосив нові дати візиту Трампа до Китаю

25 березня 2026, 21:55
Фото: DW
Зустріч зі Сі Цзіньпіном запланована на травень.
Президент США Дональд Трамп відвідає Пекін 14-15 травня для проведення переговорів із главою КНР Сі Цзіньпіном. 
 
Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, передає "Інтерфакс-Україна". 
 
Спочатку поїздку планували на кінець березня, проте Траамп особисто попросив китайську сторону про перенесення візиту. Також у Вашингтоні очікують на візит Сі Цзіньпіна у відповідь до США пізніше цього року, але точну дату оголосять згодом.
 
Причиною зміни планів стала війна з Іраном. Трамп пояснив, що наразі його присутність у Штатах є критично важливою через активні бойові дії. 
 
За даними джерел Axios, ключовим фактором стала блокада Ормузької протоки Іраном. Американський президент розраховував завершити військову кампанію проти Тегерана до початку поїздки в Китай, проте ситуація в регіоні змусила його змінити графік.
 
Ця зустріч у Пекіні стане першим особистим контактом лідерів двох держав у 2026 році. 
 
Очікується, що вони обговорять не лише двосторонні відносини, а й глобальну безпеку на тлі близькосхідного конфлікту та позицію КНР щодо дій Ірану. Наразі адміністрація США зосереджена на розблокуванні світових енергетичних шляхів перед великим азійським турне Трампа.

 

США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
