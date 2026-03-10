Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл

Дональд Гілл у щотижневому огляді російсько-української війни розповідає про головні події на фронті. На більшості напрямків Україна утримує оборону, не допускаючи значних проривів противника. На Куп'янському напрямку тривають бої, а росіяни зазнають відчутних втрат у живій силі та техніці. На Покровському та Запорізькому напрямках ситуація залишається напруженою: Україна ротує підрозділи й зміцнює позиції, водночас завдаючи точкових ударів по ворожій інфраструктурі та засобах ППО. Серйозних успіхів Україна досягає і в глибокому тилу противника: системні удари по флоту в Новоросійську, об'єктах ППО та нафтовій інфраструктурі росії суттєво послаблюють її оборонний і логістичний потенціал.

Новий міністр оборони. Михайла Федорова призначили 14 січня, і він активно взаємодіє з військовими. Його стиль керівництва, схоже, радше ґрунтується на співпраці, ніж на жорсткій вертикалі управління. Він вислуховує, погоджує рішення і спрямовує ресурси на їх реалізацію.

Цілі, які він поставив перед собою, –- це стандартизація ресурсів на основі потреб, а не особистих зв'язків, стандартизація доктрини на основі перевіреного досвіду та постійне вдосконалення оперативних практик з урахуванням бойового досвіду і змін на полі бою.

Завжди легше окреслити цілі, ніж розплутати помилки, накопичені десятиліттями, але це правильні орієнтири. Навіть поступове просування до них має підвищити ефективність армії. Досвід успішних підрозділів матиме більше шансів поширитися на інші частини, а якщо в армії зміцниться відчуття компетентності, рівень дезертирства може знизитися.

Заявлені цілі поки що залишаються радше намірами, ніж доконаними фактами, але прихильники України цілком можуть розглядати це як добру новину.

35-річний міністр оборони занепокоєний тим, що 200 000 солдатів самовільно залишили військові частини, а два мільйони чоловіків ухиляються від призову. Він також планує боротися з корупцією в міністерстві. За повідомленнями, у нього напружені стосунки із Сирським, що може призвести до посилення ролі Федорова у формуванні військової стратегії.

Федоров раніше обіймав посаду міністра цифрової трансформації і підтримував переведення багатьох урядових та військових процедур із паперового формату в цифровий. Під час планування місії дронів потрібно враховувати багато чинників: дії противника, цілі, частоти, які приглушують свої і ворожі сили, а також частоти, які вони використовують. Раніше все це передавалося на папері, але тепер доступне в системі управління дронами під назвою Mission Control.

Сумщина. Активність дронів не вщухає, але повідомлень про піхотні атаки було небагато. росія все ж увійшла на частину прикордонної території поблизу Покровки, просунувшись на 1-2 км на ділянці шириною 10 км.

Куп'янськ. Українські війська звільнили ще частину Куп'янська. Після того як перестрілка з росіянами в підвалі не дала результату, українські військові застосували вибухівку.

російські групи, які проникають на північний схід від Куп'янська, потрапляють під удари. Український авіаудар знищив будівлю, зайняту росіянами, за 10 км на південь від міста.

Лиман. росіяни стверджують, що дійшли до центру Дробишевого. 3-й корпус України заявив, що росія намагалася атакувати Дробишеве, Ставки та Зарічне. В одній з атак було застосовано танк і три БМП, які були знищені.

росіяни потрапляють під обстріл у лісі та в районі Лимана.

Слов'янськ. росіяни потрапляють під удари у Федорівці Другій та Никифорівці. Наступ російських військ сповільнився на тлі повідомлень про втрати.

Цивільних евакуюють із Миколаївки, що за 10 км від лінії фронту. На фургоні видно протидронову клітку – ознаку того, що росія атакує цивільне населення.

Унаслідок обстрілу Слов'янська поранення дістали три людини. Було пошкоджено або зруйновано 34 будинки, два багатоквартирні будинки, три адміністративні будівлі та вісім автомобілів.

Костянтинівка. росіяни атакували два мости в місті. Під удар потрапила і гребля.

Покровськ. росія мала щонайменше одну групу операторів безпілотників у Родинському, що свідчить про її сильну присутність у місті. Вони також мали намір розширити свій контроль на Гришине. Сирський вивів 79-ту, 82-гу та 95-ту десантно-штурмові бригади, які захищали Гришине в середині січня, і замінив їх 32-ю, 155-ю та 160-ю бригадами, підкріпленими батальйоном 425-го штурмового полку.

Україна завдала двох авіаударів на схід від Родинського. На південь від Мирнограда було знищено російську самохідну гармату.

Знищено російський радар ППО.

Гуляйполе. 225-й полк зупинив російський наступ на Зелене. Україна завдала авіаудару на захід від Березового. Схоже, саме тут Україна намагається утримати лінію, поки будує оборонні споруди за лінією фронту. росія все ще намагається просунутися вперед, особливо поблизу Гуляйполя.

Двоє росіян здалися в полон на схід від Вербового. У тому ж місці здалися ще двоє росіян.

Було знищено зенітний комплекс "Стрєла".

Запоріжжя. росіяни в Приморському потрапили під удар дронів, танків та артилерії. Під час зачистки села кількох росіян взяли в полон.

росіяни атакували українську позицію в Степногірську.

Було знищено систему "Тор".

Херсонщина. Є повідомлення, що у росії закінчуються міни "Пелюстка", тому вони друкують на 3D-принтерах боєприпаси зі схожим ефектом і скидають їх серед цивільного населення.

Окуповані території.

(Ліворуч) За останні 90 днів на окупованих територіях та в Бєлгороді було знищено 39 систем ППО (червоний колір) та 15 радарів (жовтий колір). (Праворуч) Через ослаблену ППО в цих районах українські дрони та ракети мають більше шансів безперешкодно дістатися цілі. Це приклад прориву коридору через ППО.

Поблизу Азовського моря було знищено зенітний комплекс "Бук". У Криму було уражено систему ППО С-400 та паливні склади в Донецьку. Поблизу Маріуполя було уражено радар і пускову установку С-300. За одну ніч було уражено "Бук", "Панцир", С-300 та "Тор".

На окупованих територіях є 2000 шкіл, у яких навчаються 582 000 дітей. У 5-11-х класах вони вивчають "особливості російської цивілізації" та "відмову від євроцентризму". У модулі "Історія регіону" дітям розповідають, що окуповані території були невід'ємною частиною російської імперії, без жодної згадки про українську культуру. Як і в росії, там викладають предмет "Бесіди про важливе", зосереджений на русифікації. Українську мову вилучили з навчальної програми. В "Основах безпеки та оборони Батьківщини" використовують макети гвинтівок та FPV-дрони. "Духовна і моральна культура росії" за участі представників церкви стане обов'язковою наступного року. Кількість кадетських класів зросла з трьох у 2015 році до 306 торік.

Склад та майданчик запуску "Шахедів" в аеропорту Донецька були атаковані ракетами ATACMS і Storm Shadow.

Чорне море. У 2014 році росія захопила бурову установку "Сиваш" і використовує її як спостережний пункт, ретранслятор зв'язку, засіб РЕБ та об'єкт ППО ближньої дії. Звідти керували ударними дронами, які атакували Одеську та Миколаївську області, а також загрожували цивільному судноплавству. Українські морські дрони доставили повітряні дрони, які атакували частину цих об'єктів, а також вертоліт Ка-27.

Євпаторійський авіаремонтний завод у Криму раніше ремонтував вертольоти, але зараз обслуговує дрони. Він був атакований 25 лютого.

росія. росія збудувала 100 веж для систем ППО навколо Москви, біля НПЗ, резиденції путіна, підстанцій та заводу з виробництва дронів в Алабузі.

НПЗ в Ухті спалахнув після атаки. Його також атакували місяць тому. Нафтобаза в Краснодарському краї теж зазнала удару, що спричинив пожежу.

"Арктик Метагаз" – це судно під російським прапором, яке потрапило під санкції і перевозило 62 000 тонн скрапленого природного газу. Його атакували двома морськими безпілотниками та 2-4 повітряними безпілотниками поблизу Мальти. Судно вимкнуло AIS, дрейфувало після пожежі, а потім затонуло.

Дрони, які потопили Metagaz, могли стартувати з Лівії.

Було уражено зенітний комплекс "Панцир" і пускову установку С-400 у Бєлгородській області. росіяни повідомляють, що С-400 у Тульській області була уражена чотирма дронами, а радар – пошкоджений.

росія збила власний вертоліт Мі-8 у Ростовській області.

У жовтні 2023 року росія почала переводити свій Чорноморський флот із Севастополя до Новоросійська, сподіваючись, що додаткова відстань забезпечить кращий захист. Атака 2 березня в Новоросійську серйозно пошкодила два протичовнові кораблі, тральщик, радар С-400, систему ППО "Панцир" і шість із семи нафтонавантажувальних причалів терміналу. Також були пошкоджені фрегат і ракетний катер. Пожежа на фрегаті "Ессен" тривала 18 годин, що свідчить про внутрішні пошкодження, а не лише про несправність електричних датчиків. Ракетний катер зазнав пошкоджень у машинному відділенні. Інший фрегат, "Адмірал Макаров", також був пошкоджений, але ступінь пошкодження невідомий. Троє російських моряків загинули, 14 дістали поранення. Два танкери в радіусі 50 км від порту були уражені, але зазнали лише незначних пошкоджень. Після того як росія почала націлюватися на судна, що заходять до українських портів, страхові премії за вантажі в Чорному морі майже подвоїлися.

Сучасна війна. Журнал Time навів додаткові подробиці про участь України у навчаннях НАТО "Hedgehog 2025" в Естонії. Оператора, штурмана і двох членів наземної команди відібрали з 412-ї бригади Nemesis як винагороду за їхні бойові досягнення, а ще шестеро українців брали участь у польових навчаннях.

Їх прикріпили до естонського підрозділу, який не мав чіткого уявлення, як їх використовувати, тому українці самі зголосилися виконувати розвідувальні, логістичні, планувальні та мінні місії. Естонська розвідувальна команда дронів виявила цілі, після чого дві команди спланували атаку на транспортні засоби, зосереджені під кущами та деревами на відстані лише 30-50 метрів один від одного. Їм запропонували скидати муляжі боєприпасів за 10-15 метрів від цілей, щоб уникнути травмування людей. Деякі "ворожі" піхотинці розбіглися, коли наблизився дрон, інші стояли й дивилися, не реагуючи на дрон над головою. Український командир у режимі реального часу попросив командувача НАТО наказати своїм військам розосередитися.

Заступник командира бригади Nemesis розповів про результати 29 місій своєї команди під час навчань НАТО.

Вони знищили сім бронемашин, один танк, три автомобілі, два командні пункти та міст. Сім місій були присвячені мінуванню, а дев'ять – доставці постачання. Снайпери НАТО не були забезпечені всім необхідним, тому команда дронів доставляла їм батареї, воду, шоколадні батончики, а згодом і спальні мішки, оскільки було холодно.

Коли в НАТО з'являлися цілі для дронів, туди надсилали кур'єра з паперовою картою. Після четвертого такого візиту українська команда відмовилася приймати накази на папері і навчила партнерів користуватися цифровою системою управління Delta. У жовтні 2024 року Військово-морські сили України взяли участь у навчаннях НАТО в Португалії та координували операції 50 повітряних, наземних, морських надводних і підводних дронів.

Озброєння. Після передачі ракет Україні, захисту Ізраїлю та оборони власного флоту від атак хуситів голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Кейн попередив, що велика операція проти Ірану буде ускладнена через вичерпання запасів боєприпасів. Кілька країн Перської затоки звернулися по додаткові ракети. США офіційно їм не відмовляють, але просять більше не звертатися із запитами на поповнення запасів. Зеленський зазначив: "Країни Близького Сходу використали понад 800 ракет PAC-3 під час цих іранських атак. Україна ніколи не мала стільки ракет, щоб захищатися від російських ударів упродовж усього цього часу. Понад 800 ракет лише за ці три дні".

З кінця листопада до середини грудня українські F-16 залишалися без ракет. Їм вдалося відновити частину ракет, які раніше не спрацювали. Коли ракети закінчилися, довелося відмовитися від нічних місій і вдень атакувати дрони за допомогою гармат. Полювати на дрони з гарматами вночі надто небезпечно. Україна використовувала ракети Sidewinder 1970-х і 1980-х років проти дронів та крилатих ракет. Системи ППО NASAMS також вичерпали запас ракет RIM-7. Канада і Німеччина поставили Sidewinder безпосередньо перед великою російською атакою в грудні. З 2024 року F-16 перехопили понад 2000 дронів і ракет. Було втрачено чотири F-16, останній – у червні 2025 року, і є припущення, що частину втрат спричинили постріли з гармат, які підривали 90-кілограмові бойові частини російських ракет і дронів.

США використовували безпілотник FLM 136 LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System) проти Ірану. Спочатку це був цільовий безпілотник, який застосовували для імітації Shahed-136 під час тренувань із протидії дронам. Він має дальність польоту 800 км, боєголовку масою 18 кг, злітну вагу 82 кг і коштує 35 000 доларів за одиницю.

"Ізделіє 30" – це нова російська крилата ракета повітряного базування з дальністю польоту 1500 км, швидкістю 725 км/год і боєголовкою вагою 300 кг. Є ознаки того, що росія знизила темпи виробництва крилатих ракет, і ця ракета може бути дешевшою та простішою у виробництві, заповнивши цю прогалину.

Британський міністр оборони та промисловості Люк Поллард обговорив кілька систем озброєння. Окрім фінансових інвестицій, усе, що виробляється за межами України, буде захищене від російських ракет і дронів.

Brakestop – це програма крилатої ракети, розроблена з урахуванням низької вартості та простоти виробництва. Мета – випускати 10-20 одиниць на місяць, а випробування в Україні розпочалися в грудні. Це ракета з дальністю польоту 600 км, незалежна від GPS, стійка до перешкод, з боєголовкою вагою 200-300 кг і вартістю 460 000 євро. Для порівняння, Storm Shadow коштує 2,5 млн євро, має дальність польоту 550 км і боєголовку масою 450 кг.

Nightfall – це тактична балістична ракета з дальністю польоту 600 км, боєголовкою вагою 200 кг і вартістю 920 000 євро. Балістичні ракети важче перехопити, але вони будуть доступні не раніше 2027 року. Велика Британія не має наміру їх закуповувати і передасть їх усі Україні.

Дрон-перехоплювач Octopus є спільним проєктом України та Великої Британії, який відкриває Великій Британії вихід на ринок за ціною 2500 євро за одиницю. Станом на лютий 2026 року їх виробляли зі швидкістю 1000 одиниць на місяць, але є плани збільшити виробництво до кількох тисяч дронів на місяць.

Martlet, або легка багатоцільова ракета (LMM), стала повністю боєздатною в жовтні 2025 року. Вона може запускатися з різних платформ, має лазерне наведення, дальність 8 км, боєголовку вагою 3 кг і коштує 25 800 євро. Сотні таких ракет уже поставлено в Україну, а ще тисячу планують поставити найближчим часом.

Велика Британія продовжить закупівлі винищувачів F-35 і Typhoon. 40% деталей для Typhoon і Gripen виробляються у Великій Британії, яка також виготовляє 15% деталей для F-35. Таким чином країна прагне зменшити надмірну залежність від США.

росія експериментує з повітряними кулями та дроном Argus, який здатний залишатися в повітрі протягом 40 днів на висоті 15-25 км, використовуючи сонячну енергію. Очікується, що ці платформи забезпечуватимуть доступ до інтернету, ретранслюватимуть сигнали, вестимуть РЕБ та повітряну розвідку. Якщо менший дрон виявиться успішним, вони побудують версію з розмахом крил 40 метрів.

Hydra-400 – це дрон з вертикальним зльотом і посадкою (VTOL), який може транспортувати 400 кг на відстань 25 км завдяки гібридній електро-реактивній силовій установці. Для легших вантажів кількість шести дизельних або гасових двигунів можна зменшити до 4, 2 або навіть нуля, щоб знизити теплову помітність. Він може перевозити системи озброєння, вантажі або евакуйовувати постраждалих. Щоб досягти скромного першого польоту із зависанням у грудні минулого року, знадобилося три роки і 1,1 мільйона фунтів стерлінгів. Британська компанія Hybrid Drones Limited зараз збирає 4 мільйони фунтів стерлінгів, щоб завершити розробку іта підготувати дрон до серійного виробництва з орієнтиром на 2031 рік.

Hydra 400 ще далекий від серійного виробництва, але розробка таких дронів триватиме.

Український керівник компанії, що виробляє дрони, зазначає: оскільки Starlink коштує близько 400 доларів, а 35 км китайського оптоволоконного кабелю зараз коштують 700 доларів, використовувати Starlink на дроні дешевше, ніж оптоволокно. Додатковою перевагою є те, що дрон можна запускати хоч із кафе в Києві. Багато українських підрозділів використовують наземні дрони зі Starlink з віддалених місць. Китай виробляє 60% світового оптоволоконного кабелю, і цей ціновий фактор впливає як на Україну, так і на росію, лише росія більше не має доступу до Starlink. Споживання росією світових запасів оптоволоконного кабелю зросло з 1% до 10,5%.

План Мадяра полягає в тому, що з часом усі дрони будуть керуватися дистанційно. Відстань підвищить безпеку пілотів, і лише команди запуску наражатимуться на небезпеку. Деякі команди дронів, як-от Lasar's Group, вже працюють саме так.

