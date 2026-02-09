Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував щотижневий огляд Дональда Гілла про ситуацію на фронтах російсько-української війни. Він звернув увагу, що українці змушені застосовувати F-16 із бортовими гарматами, тоді як найкращі системи ППО простоюють через брак боєприпасів. Дональд Гілл описав ситуацію на фронті за минулий тиждень: попри те, що жодного великого наступу на Сумщині не сталося, українські підрозділи продовжують оборонні бої. Найбільш напружена ситуація склалася на Запорізькому напрямку, де невеликі підрозділи стримують російський тиск на широких ділянках фронту.

Вступ Тома Купера. Поки більшість українських офіційних і неофіційних ЗМІ пишуть про зупинений російський наступ, пілоти українських винищувачів-бомбардувальників змушені ризикувати, щоб завдати удару по мосту за 7 км на північний захід від Покровська.

Мені цікаво, навіщо руйнувати міст, "який росіяни використовують для своїх атак", розташований далеко за межами міста, якщо за місто все ще "триває боротьба".

Мабуть, це моя некомпетентність і, як наслідок, нездатність аналізувати цю війну. Те саме питання виникає, коли дивишся відео, де український пілот F-16 використовує гармату M61A1 Vulcan, щоб збити російський безпілотник "Герань" (кадр з відео нижче), і читаєш повідомлення, що більшість українських батарей MIM-104 Patriot і SAMP-T простоювала впродовж останніх двох тижнів. Все тому, що у них вичерпався боєзапас...

…і навіть не вистачає лазеронаведених ракет APKWS II, кілька з яких надійшли до України на початку грудня, що "підтверджується" наступним кадром (де показані 7-зарядні пускові установки LAU-131/A, встановлені на одному з літаків F-16AM ПСУ, разом із відповідною системою наведення):

На цьому, мабуть, все, що стосується "вступу". Думаю, цього достатньо, щоб сказати все необхідне на цей момент.

Передаю слово Дональду Гіллу.

Сумщина. Широко анонсоване, принаймні в росії, велике наступальне дійство так і не відбулося. Справді, на північ від Сум не було жодних рухів. Але, як зазначалося тиждень тому, на південний схід від Сум, за 45 км, спостерігається повільне нарощування російського просування.

Вовчанськ. На передовій не було зафіксовано жодних рухів.

Підрозділ БПЛА 72-ї механізованої бригади ЗСУ, створений зокрема завдяки пожертвам на "Рікша для ЗСУ", застосував кілька дронів, щоб знищити ТОС-1; це спричинило невеликий вибух...

На Бєлгородщині було знищено систему протиповітряної оборони "Бук" за допомогою, ймовірно, 155-мм снаряда BONUS. Цей снаряд призначений для ураження танків. Снаряд BONUS із донним газогенератором (див. нижче) має часовий детонатор і викидає два суббоєприпаси над цільовою зоною. Кожен суббоєприпас має крильця, які обертають його під час падіння. Під час обертання він використовує інфрачервоні та LiDAR-сенсори для виявлення транспортного засобу. Після виявлення цілі суббоєприпас формує ударне ядро (умовний кумулятивний заряд), яке пробиває тоншу верхню броню транспортного засобу. Як показано в демонстраційному відео, теоретично можна вразити дві різні цілі.

У 2023 році PzH2000 використовували для стрільби 155-мм снарядами BONUS. Довший ствол дає змогу застосовувати боєприпаси з донним газогенератором на дальність до 35 км. Гаубиця CAESAR також має довгий ствол. Щоб уразити систему ППО "Бук", вона має бути розташована не далі ніж за 14 км від російського кордону.

Пласка донна частина артилерійського снаряда створює додатковий аеродинамічний опір. Снаряди з донним газогенератором випускають газ під час польоту, зменшуючи опір і збільшуючи дальність на 20-35%.

Куп'янськ. Так, звісно: в Куп'янську все ще залишаються кілька росіян, і по них продовжують завдавати ударів. У цьому секторі було багато російських авіаударів і бомбардувань. Україна завдала авіаудару по Петропавлівці; зазвичай такі удари застосовують для ураження великих скупчень військ або ворожих команд БПЛА.

Лиман. 81-а окрема аеромобільна бригада знищила 11 артилерійських систем та інші цілі в Серебрянському лісі минулого тижня.

Слов'янськ. Уражено українську буксирувану 122-мм гармату. Українські сили в Никифорівці були атаковані.

Костянтинівка. Уражено російські цілі. Український танк було знищено.

Українського військового в сірій зоні взяли в полон двоє росіян; один з них був тяжко поранений. Коли росіяни не дочекалися допомоги, поранений росіянин помер, а той, що вижив, попросив полоненого зв'язатися зі своєю стороною, щоб організувати евакуацію.

Двоє росіян вирішили здатися, і російський дрон убив одного з них.

Покровськ. Четверо українців потрапили в полон до семи росіян. Понад десять українських дронів вбили, знерухомили або відволікли увагу росіян, що дозволило полоненим українцям утекти.

Три російські транспортні засоби, включаючи захоплений M113, скористалися туманом, щоб наблизитися до Гришиного, але були знищені.

Виявлено російський ангар із транспортними засобами та кіньми. Знищено російську самохідну гармату.

Гуляйполе. росіяни зайшли до Придорожнього і Староукраїнки.

... що не дивно, враховуючи, що це лише один із секторів, де дві українські "бригади" (тобто фактично "дві посилені роти") мають утримувати 30-кілометрову ділянку – по 400 бійців кожна...

Запоріжжя. Втрата росіянами зв'язку Starlink призвела до того, що російську штурмову групу з 12 осіб знищили на іншій російській позиції, сприйнявши їх за українські війська.

росія. ЄС розглядає можливість скасування механізму обмеження цін на нафту та запровадження заборони на всі види транспортування російської нафти, а також на ремонт і страхування російських нафтових танкерів. Без танкерів російську нафту можна буде транспортувати лише трубопроводами. Пакет санкцій також вплине на банки та товари, послуги і сировину, необхідні для ведення війни, які раніше не підпадали під санкції. Лише відмова від транспортування нафти танкерами, якщо її запровадять і реально забезпечать виконання, стане серйозним ударом по економіці росії.

Наразі Китай отримує через нафтопроводи близько 40% імпортованої російської нафти. Китай не потребує такої кількості саме російської, але накопичує дешеву нафту, і це, ймовірно, триватиме у 2026 році.

Індія погодилася не купувати російську нафту в обмін на те, що Трамп знизив мита для Індії до 18%. До відкритого вторгнення росії Індія купувала дуже мало російської нафти. За збігом обставин Індія щойно затримала три танкери під санкціями за межами своїх територіальних вод; вони перевозили іранську нафту. Індія вже три роки приймає нафту з танкерів під санкціями. За перші дев'ять місяців 2025 року 30 суден розвантажили нафту в Індії.

росія пропонує Китаю знижку 12 доларів за барель. Китайські державні НПЗ припинили приймати російську нафту через санкції. Менші незалежні НПЗ все ще купують російську нафту.

Якщо китайські державні НПЗ не відновлять закупівлі російської нафти, попит з боку Китаю, ймовірно, збережеться, але не зростатиме. Якщо це так, то продажі російської нафти, навіть за зниженими цінами, падатимуть.

Вже існує чимало санкцій, які застосовуються різною мірою. Якби їх виконували повною мірою, росія не могла б виробляти свої ракети, бомби з УМПК та іншу зброю і обладнання. Фінляндія та Франція звільнили танкери, які затримали відповідно до своїх законів, попри переконливі докази того, що ці судна пошкодили кабелі та перевозили нафту для країни, яка вторглася до сусідньої держави, порушивши міжнародне право. Після підписання резолюції із погрозою затримувати більше танкерів під фальшивими прапорами десятки таких суден пройшли їхніми водами.

Верховенство права – це те, що зупиняє сильних від вторгнення до своїх менших сусідів. Закони мають значення лише тоді, коли їх виконання супроводжується наслідками у разі порушення. Написання законів, які захищають країни від агресії, а не сприяють агресивним країнам, вимагає зусиль і намірів. Виконання цих законів вимагає ресурсів і намірів. Звільнення суден, які очевидно порушили закони, і невиконання існуючих санкцій є свідченням рівня намірів західних країн зупинити міжнародну агресію.

Місяць тому США захопили судно, яке під час переслідування змінило реєстрацію на російську. Його також супроводжував російський підводний човен. Трамп захопив цей танкер не для підтримки України, а в рамках тиску на Венесуелу. Попри те, що росія публічно просила США не захоплювати танкер, вона ніяк не відреагувала на його захоплення.

На прохання міністра оборони України компанія SpaceX обмежила роботу терміналів Starlink на швидковсті 75 км/год і нижче, що має завадити російським дронам керуватися в режимі реального часу та підвищувати ефективність. Україна надала список своїх терміналів Starlink. росія працює над рішенням, щоб відновити доступ до Інтернету. Операції скоротилися, доки росія пристосовується до альтернативних комунікаційних мереж. Якщо росія не зможе відновити або знайти альтернативний доступ до Інтернету, атаки триватимуть, але її цикл OODA збільшиться, і вона реагуватиме на події повільніше. У росіян усе ще є радіостанції для зв'язку з підрозділами на передовій.

За тиждень без Starlink кількість атак фактично зросла.

У Твері хімічний завод, що виробляє паливо для ракет, був атакований українськими БПЛА.

Підстанцію в Бєлгороді атакували HIMARS, ще одну дрони знищили у Волгограді.

росія запускала свої балістичні ракети "Орєшнік" із полігону Капустин Яр, розташованого приблизно за 600 км від лінії фронту в Україні. Україна заявила, що випустила п'ять ракет "Фламінго" по цьому об’єкту. 600 км – це найдальша відома на сьогодні місія "Фламінго", яка все ще значно менша за заявлену дальність у 3000 км. "Фламінго" використовує інерційну навігаційну систему та сигнали GPS для корекції неминучих відхилень. Під час обмеженого застосування виникали побоювання щодо точності, попри заявлену похибку не більш ніж 14 метрів. З боєголовкою вагою 1150 кг вона потенційно може пошкодити ціль у радіусі до 100 метрів. Місце запуску "Орєшніка" розташоване більш ніж за 20 км від будь-якої цивільної забудови.

Ракети "Орєшнік" використовувалися лише двічі, і кожен із 36 суббоєприпасів має 50% шанс ймовірності влучити в ціль у радіусі до 200 метрів від точки прицілювання. Немає жодних доказів того, що "Фламінго" завдали будь-якої шкоди маловикористовуваному ракетному полігону.

Колишній заступник міністра юстиції росії потонув у ванні.

У грудні 2025 року росія призвала 27 400 солдатів і втратила 33 200 убитими та пораненими. Це перший випадок, коли втрати перевищили кількість мобілізованих. У листопаді 2025 року росіяни зазнали 31 000 втрат і призвали 33 300 осіб. У жовтні 2025 року вони мали 31 500 втрат і 35 600 нових призовників. Це лише один місяць і ще не тенденція. Якщо російські втрати стабільно перевищуватимуть кількість призовників, це поступово позбавить їх можливості наступати. російський призов базується на великих бонусах. Україна прагне постійно вбивати й поранювати 50 000 росіян на місяць, але наразі це лише намір.

У січні було вбито 30 618 росіян і призвано до армії 22 000. Також у січні Ендрю Перпетуа зафіксував, що українці знищили 1091 пікап, 193 позашляховики, 146 фургонів, 65 автомобілів і 11 машин "Лада". Безсумнівно, є ще більше знищених транспортних засобів, яких він не побачив на відео.

З 2022 року росія зазнала 1,2 мільйона втрат, з яких 300 000 – загиблі.

Озброєння. Станом на 2023 рік "Гепард" був ефективним у понад 80% випадків проти крилатих ракет або дронів, що потрапляли в радіус його дії (4000 метрів). Це один із найефективніших засобів захисту від дронів. Проблема в тому, що в Україні на озброєнні трохи більше сотні таких систем, а їхня дальність для протиповітряної оборони є невеликою. У цьому сенсі різниця між 50-річними системами "Гепард" і новітніми системами Skyshield мінімальна.

Німеччина розгорне 100 супутників для забезпечення захищеного зв'язку та відстеження ракет; вартість програми – 35 млрд євро.

Ракета Precision Strike Missile (PrSM) запускається з HIMARS/MLRS і має боєголовку масою 91 кг, дальність 500 км, швидкість 6100 км/год і вартість 3,5 млн доларів за одиницю. Планується виробляти понад 400 ракет на рік. Ракета Blackbeard GL також запускається з HIMARS/MLRS і має забезпечувати 80% можливостей PrSM за значно зниженою ціною. Очікується, що вона матиме дальність 1000 км, швидкість 6100 км/год і коштуватиме сотні тисяч доларів за ракету. Планується виробляти тисячі таких ракет щорічно.

США запросили українські компанії до програми оцінки безпілотних літальних апаратів. Будуть укладені контракти на суму 150 мільйонів доларів.

Extended Range Attack Munitions (ERAM) – це крилата ракета великої дальності, розроблена для України; її запускають з літаків F-16 і МіГ-29. Вона важить близько 220 кг, а дальність польоту становить 240-450 км. Ракета може летіти на висоті та слідувати за рельєфом місцевості; має певну здатність до прориву, набираючи висоту безпосередньо перед ударом і пікируючи на ціль. Її розробили менш ніж за 16 місяців. 3350 одиниць мають відправити до України за ціною 250 000 доларів кожна. Очікується, що темпи виробництва становитимуть 42 ракети на місяць.

Україна має близько десяти систем Patriot, здатних запускати ракети PAC-3 MSE. PAC-3 – це ракета типу "влучи-знищ", єдиний тип ракет, здатний успішно перехоплювати балістичні ракети. Зазвичай для перехоплення однієї балістичної ракети застосовують дві ракети-перехоплювачі, але через дефіцит боєприпасів Україна використовує лише одну ракету-перехоплювач на кожну ціль. За такого мінімального рівня застосування Україні потрібно близько 60 ракет на місяць. У 2025 році компанія Lockheed Martin виробляла 51,6 ракети на місяць (620 на рік). Багато з цих ракет було поставлено до США та інших країн. Lockheed Martin планує збільшити річний обсяг виробництва з 620 ракет на рік до 2000 ракет, але для досягнення цього рівня знадобиться сім років.

Шість російських компаній, які виробляють бомби УМПК, не підпадають під санкції. Це полегшує їм імпорт компонентів із США, Китаю та Швейцарії.

Компанія ALM розробила Fury 120 – французький дрон-перехоплювач із розмахом крил 1,1 метра, крейсерською швидкістю 700 км/год і здатністю розганятися до 1000 км/год на коротких дистанціях, а також витримувати 20 G під час маневрування. Висока швидкість обмежує час роботи до 15-20 хвилин. Для перехоплення цілі він покладається на безперервні дані з наземних радарів та власні електрооптичні датчики. Fury 120 використовує кінетичний удар для знищення ворожих безпілотників, але може бути оснащений 2-кілограмовою боєголовкою. Якщо перехоплення не вдається, дрон можна використовувати повторно. Його потенційна вартість не оголошена, але його позиціонують як недорогу альтернатива ракетам. Потенційні темпи виробництва не розкривають. Дрон розробляють менш ніж рік за ініціативою ALM поза звичайним урядовим процесом. Випробування на змодельованих цілях мають розпочатися навесні або влітку.

Компанія "Укрспецсистеми" вдосконалила свої камери для дронів за допомогою штучного інтелекту, який підвищує контрастність за нормальних умов освітлення, зменшує контрастність у затінених ділянках, збільшує експозицію в умовах слабкого освітлення та покращує видимість у туманних умовах.

"Щойно надійшло" (хоча фото зроблено 2-3 дні тому) – зображення новітньої російської планерної бомби. УМПК-5 фактично працює на ракетному паливі і має заявлену дальність 160 км. На зображенні показано дві такі бомби, встановлені на Су-34 ВКС.

Кадр із відео, на якому показано чотири УМПК-5 під час запуску приблизно через секунду після їх скидання із Су-34 (показово, що дві з них мають розкладені крила і працюючі двигуни, а дві інші ще не встигли їх наслідувати):

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3