Том Купер традиційно опублікував тижневик Дональда Гілла про основні події на фронтах російсько-української війни. У вступі він стверджує, що доля України вирішується не лише на її фронтах, а й на Близькому Сході: американо-ізраїльська атака на Іран виснажує військові ресурси США і Заходу, що безпосередньо скорочує допомогу Україні. Дональд Гілл зі свого боку зазначає, що фронт загалом залишається відносно стабільним із локальними російськими просуваннями. Найгарячіші ділянки ті самі: Куп'янськ, Покровськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Найважливіше: масштабні українські атаки по російській нафтовій інфраструктурі (порти Приморськ і Усть-Луга, НПЗ, трубопроводи) завдали найсерйознішого удару по нафтовому експорту кремля за весь час війни, зупинивши 40-50% потужностей експорту нафти.

Вступ Тома Купера. Так, це (майже) кінець того, що видається мені "надто довгим місяцем". Для мене цей березень почався "цілу вічність" тому: боротьбою з джетлагом раннього недільного ранку під час появи в ефірі новин CNN News 18 у Нью-Делі, спробами донести, чого США та Ізраїль намагаються досягти бомбардуваннями Ірану, а потім пояснювати це глядачам…

Але, о так, є ще "це" з Україною. Тут війна загострювалася, оскільки росіяни почали масово нарощувати свої нічні удари БПЛА, тоді як українці контратакували на півдні Запорізької області… і це на додачу до того, що пакистанці влаштовували вбивство сотень людей своїми авіаударами по Афганістану…

Звісно, дехто з вас запитає: чому я "цілком" переключив свою увагу на розвиток подій на Близькому Сході/у Західній Азії?

Тому що, і байдуже, подобається вам це чи ні, дорогі українці й прихильники України, а також усі росіяни, які це читають, саме там теж вирішуватиметься війна в Україні.

Чому так?

Насправді все просто. Завдяки Нетаньягу та компанії, IQ47 та його оточення виснажують те, що лишилося від військової потуги й впливу США, щоб нищити Іран у марній надії на зміну режиму/знищення ядерної програми/ракетної програми – нічого з цього не станеться. Уже зараз це "змушує" Пентагон красти/привласнювати сотні мільйонів, сплачених ЄС/НАТО за закупівлю виробленої у США зброї для України. Пентагон використовує ці гроші для власних потреб. Це означає: наступні 8-10 місяців (щонайменше) Україна отримуватиме від США/ЄС/НАТО ще менше, ніж отримувала впродовж попередніх 8-10 місяців.

Ще одна причина в тому, що минуло лише 12 років від початку вторгнення Пуддінга в Україну і лише 4 роки від повномасштабного вторгнення Пуддінга в Україну, а Європа більш-менш досі перебуває у стані шоку й заціпеніння. Проблема не лише в тому, що наші зомбовані ідіоти досі не зрозуміли, як протидіяти росії. Вони були настільки дурні, що взяли на себе контрактні зобов'язання перед Пентагоном, які не дають їм публічно скаржитися на те, що Пентагон марнує наші податки на марну й запізнілу спробу поповнити власні запаси ракет-перехоплювачів і PGM.

І щойно комусь здається, що це вже все, – ні, не все! Тут ніхто навіть не наважується запитати, чи здатні ізраїльтяни колись поставити всі Arrow III, закуплені для ініціативи Sky Shield, якщо вони вже витратили всі ті, що були вироблені на цей момент.

Вибачте, але факт: у Європи немає на це часу. Багато з тих самих зомбованих ідіотів і далі зайняті підтримкою ізраїльського геноциду (сектор Гази) та етнічних чисток (Західний берег) щодо палестинців в ім'я "спільних цінностей" – на кшталт "плюралізму і християнства", еге ж?

А коли не зайняті такими справами, то зайняті тим, що дедалі нижче кланяються, коли IQ47 погрожує запровадити вищі мита, якщо вони не робитимуть так, як йому хочеться: настільки низько, що, окрім прем'єра Іспанії, усі так старанно лижуть землю під його чоботами, що нікому не спадає на думку схопити того суперідіота за його гнилі нутрощі й бодай заборонити використання баз і повітряного простору для операцій бомбардувальників USAF B-1 і B-52, які б'ють по Ірану. Або поскаржитися на те, що ізраїльтяни продають Марокко програмне забезпечення для кібервійни, аби те шпигувало за французькими й іспанськими журналістами, намагалося втручатися у вибори у Словенії, або на те, що Нетаньягу (і син) щиро підтримують Орбана в Угорщині.

Можливо, IQ47 бодай раз має рацію – і всі вони, як сказано, дурні?

Справді, "захист від іранської загрози" є настільки невідкладним державним імперативом, що європейські члени НАТО також мусять "захищати свободу" найважливіших диктаторів Перської затоки – і це в той час, коли щойно один у Катарі заарештував щонайменше 70 "західних" експатів, а інший у Бахрейні по-звірячому катує опозиціонерів до смерті, що, своєю чергою, спричиняє суспільні заворушення. …І це нагадує мені, як на початку американо-ізраїльської агресії проти Ірану я намагався відповісти на десятки запитань про те, чому "Zion 1" Нетаньягу (авіалайнер, переобладнаний для перевезення ізраїльського прем"єр-міністра по світу) годинами, а потім і днями стояв в одному з аеропортів Берліна…

Зрештою, не так уже й немислимо, щоб Мерц просто заарештував Бібі на підставі ордера МКС на арешт цього персонажа за злочини проти людяності?

Ще одна європейська країна, що відзначається у справі захисту свободи на Близькому Сході – принаймні згідно з вельми "професійними" оцінками її власних військових експертів, – це Греція. Та сама країна, яка хтиво приймала поставки іранської нафти на неймовірно вигідних умовах під час свого банкрутства після фінансової кризи 2008 року і якій або було байдуже, коли Пуддінг розпочав вторгнення в Україну, або вона навіть це підтримувала. Бачте, грецька батарея PAC-2, розгорнута в Саудівській Аравії, витратила XY ракет, щоб збити два "Шахеди", тоді як супертурбовані грецькі військові кораблі, які країна мусила купити, хоч би якою збанкрутілою вона була, – "панують на морі" у східному Середземномор’ї, щоб захищати Королівську базу ВМС Akrotiri на Кіпрі…

Ось це, мої дорогі 0,6 читача в Україні, і є стан ідіократії, від якого ви залежите в плані "допомоги" у війні на винищення, нав'язаній вам московським приятелем Нетань'ягу та IQ47.

Але не хвилюйтеся. Ваш власний през, Зєля, теж досягає успіхів. Останні кілька днів він марнував час, об'їжджаючи держави Перської затоки. Намагався справити враження на всіх можливих диктаторів Ради співробітництва країн Перської затоки – мабуть, тому що всім добре відомо, що жебраки регулярно справляють незабутнє враження на купки глибоко корумпованих і розбещених нащадків. Що ж, принаймні корупція буде спільною темою в цих переговорах… Я лише не можу не дивуватися, чи знайде Зєля колись виправдання тому, що всі його корумповані "апаратники" знаходять притулок в Ізраїлі, а не в ОАЕ чи Катарі…

І це нагадує мені про дещо, про що я маю вас поінформувати, мої найдорожчі читачі. Вибачте за безсоромну саморекламу, але: не зміг утриматися й розробив фантастичну, ексклюзивну та унікальну бізнес-ідею. Будь ласка, натисніть на це фото, щоб перейти за посиланням, дізнатися подробиці, і не забудьте використати промокод: WERESCREWED. Повірте, це шанс усього життя! (Феєрверки включено.)

Принаймні українські радники, тим часом розгорнуті в цьому районі, не можуть не дивуватися: ні, не тому, що там щось літає в усі боки. І не супердурними військовими командирами. Ці дві речі вони й так надто добре знають.

Вони дивуються тому, наскільки догматично, але водночас у типовому американському стилі американські інструктори підготували всіх операторів Patriot зі США, Бахрейну, Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ.

…мабуть, річ у тому, що "дурні араби не можуть воювати в сучасних війнах", звісно…

Інакше кажучи: назад на поля битв війни в Україні, і далі передаю слово Дональду Гіллу…

Сумщина. Менше ніж за 10 км на північний схід від Тьоткіно російський літак винирює, щоб відкрити вогонь по українському літаку. Український літак ухилився від ракети.

Український дрон збито над Курськом, за 110 км від кордону.

Вовчанськ. російську техніку, припарковану за 15 км на північ від кордону, атакують.

росія почала просуватися на південь від річки ще в липні, але зараз цей сектор стабільний, бо дрони полюють на солдатів і російський логістичний транспорт. росія почала використовувати наземні дрони для постачання, як це робила Україна, але Україна знищує їх у Бєлгородській області та зриває російські атаки.

Дрон "Герань" влітає в будівлю в Харкові.

Куп'янськ. 425-й штурмовий полк має підрозділи в Куп’янську, Миньківці (біля Слов'янська), Покровську та Терновому (на північ від Гуляйполя). Основна частина його сил, імовірно, зосереджена під Покровськом. У Куп’янську вони продовжують зачищати місто. Український дрон завдав удару на захід від центру міста.

Відео глибокого проникнення російських військ не публікували, хоча вони просунулися до Піщаного, а 43-тя бригада України вступила з ними в бій у сірій зоні та за російськими лініями.

Лиман. На російських військових і техніку в лісі та Ямполі полюють дрони.

Українців обстрілюють на південь від Ямполя і переслідують дронами. Україна, схоже, активніша біля цього села. Контроль території змінився зовсім несуттєво.

Слов'янськ. Схоже, 425-й штурмовий полк зупинив російське просування з Миньківки. Лінії на північ від Миньківки досі нестабільні. Це єдина зона відповідальності 11-го корпусу, і єдиний стабільний сектор – на схід від Кривої Луки, який обороняє 81-ша аеромобільна бригада; вона вразила російську техніку в Сіверську. 10-та гірсько-штурмова бригада є дуже великою і відповідає за ширший оборонний фронт. На захід від Калеників росіяни зачищають бункер.

Дамбу в Райгородку підірвали росіяни, коли відступали з Лимана у 2022 році. Україна відбудувала її, бо вона постачала воду до Донецька та інших міст. Вона також забезпечувала переправу між Слов'янськом і Лиманом. Минулого тижня росія знову знищила її дроном.

Костянтинівка. росіяни б’ють по будівлях у місті артилерійськими снарядами з лазерним наведенням. "Рубікон" атакує кілька українських цілей. По Іллінівці б'ють ракетами.

Українські військові кидають протитанкову міну ТМ-62 у будівлю 3 км вглиб міста, де були росіяни.

російські сили за 2 км від міста, і одні з найважчих боїв тривають навколо Іллінівки та Берестка.

Україна раніше мала перевагу в дронах на цій ділянці, але росія наростила зусилля й тепер отримала перевагу. Щоб цьому протидіяти, українська піхота патрулює дороги до міста і збиває дрони зі стрілецької зброї. Як і в інших містах, де точилися бої, є цивільні, які відмовляються евакуюватися попри бомби, обстріли, дрони та наступ російської армії. На початку березня там залишалося 2 000 людей із довоєнних 80 000. Через дрони зараз для будь-якої організації майже неможливо їх евакуювати. Гуманітарна допомога цивільним теж припинена. 28-ма бригада місяць тому евакуювала одного цивільного за дуже складних обставин.

російський оператор дрона, незадоволений армією, зв'язався з Україною через програму "Хочу жити". Коли він сказав, що хоче допомогти Україні знищити російську армію, його скерували до Дмитра "Апостола" Карпенка, який веде програму зі збору витоків інформації про російські позиції, техніку та переміщення. Протягом 80 днів він передавав дані, які призвели до загибелі 150 і поранення 50 військових, зокрема чотирьох екіпажів дронів і чотирьох мінометних розрахунків. Також було знищено два танки та одну РСЗВ. Водночас російський перебіжчик має 1200 годин нальоту на дронах у районі Софіївка-Володимирівка. Після кількох невдалих спроб він пройшов 20 км через сіру зону, перш ніж його евакуювали українські сили. Він планує воювати в російському добровольчому корпусі.

Покровськ. 425-й штурмовий полк знову проводить контратаку в Гришиному, але росіяни продовжують просуватися вздовж лісосмуг і забудови. росіяни проходять через Дорожнє, щоб рухатися до Білицького та Нового Донбасу. Поки що ці спроби просування ліквідовують дрони та війська, які зачищають села. росіяни намагаються просуватися з Софіївки.

900 росіян було вбито за 36 годин у Донецькій області.

Новопавлівка. 37-ма бригада морської піхоти знищила 27 росіян, а також танк та іншу техніку.

російський Су-35 супроводжував два Су-34 поблизу Курахового, де вони скинули свої бомби приблизно за 30 км від лінії фронту. Український Су-27 супроводжував або Су-24, або F-16 під час їхнього власного бомбового вильоту. Український Су-27 і російський Су-35 виявили один одного та випустили щонайменше по одній ракеті. Український літак був змушений ухилятися від російської ракети Р-77, яка промахнулася і вибухнула на околиці Павлограда, приблизно за 75 км у тилу українських фронтових ліній. Через ці маневри ухилення українська ракета Р-27 втратила радіолокаційне наведення з літака і теж промахнулася.

Гуляйполе. російську гаубицю та інші цілі атаковано. Знищено реактивну систему БM-21. Україна застосовує танк, щоб допомогти зачистити російські позиції на захід від Прилуцького. Один росіянин здається дрону з гучномовцем на захід від Солодкого. російський штурм, який проходив через Гуляйполе, вночі атакують дрони.

Українські сили вступають у бій, просуваючись до Солодкого. росіяни продовжують наступ на південь від Гуляйполя, який не прикривають штурмові полки та додаткові підрозділи дронів.

Запоріжжя. Українські військові заходять у Степногірськ із півночі, щоб знову його зачистити. Task Force Omega вступає в бій із російськими солдатами в центрі Степногірська. Щойно вони втратили село, росія вдарила по ньому авіаударами та обстрілами.

Приморське зачищено, двох росіян взято в полон.

65-та бригада знищила 10 російських броньованих машин на північ від Роботиного.

Окуповані території. У Криму пошкоджено ракетну пускову установку.

У листопаді український удар по Донецькому аеропорту знищив склад, де зберігалася тисяча дронів "Герань". 7 березня Україна знищила гаражі в аеропорту, де зберігали дрони. Тепер росія будує бетонні бункери, і Україна атакувала машини, які використовуються для запуску дронів.

У Криму знищено три ракетні пускові установки та залізничні паливні цистерни в Луганську. У Криму знищено ще більше паливних цистерн.

росія. Усі війни на виснаження починаються з економіки держави, і нафта та газ росії є наріжним каменем її економіки. Після атак минулого тижня аналітики оцінюють, що 40-50% експортних потужностей росії було виведено з ладу. Один енергетичний аналітик назвав це "найсерйознішим порушенням поставок нафти в новітній історії росії". Інший сказав: "Це найсерйозніша загроза експорту російської нафти й нафтопродуктів від початку війни". Вони ґрунтували свої оцінки на атаках на північні порти, пошкодженні трубопроводу "Дружба", зниженні трафіку з Новоросійська та захопленні танкерів тіньового флоту. Навіть за високих цін на нафту скорочення експорту не дає росії повністю скористатися цією нагодою.

Об'єкти нафтогазової інфраструктури росії в Усть-Лузі та Приморську атакували щонайменше чотири рази з січня 2024 року, але пошкодження минулого тижня були більшими, аніж від усіх попередніх атак разом. росія перехоплює більшість дронів, що прямують на північ, але цього недостатньо, щоб ефективно захистити її балтійські порти.

Приморськ відвантажував 1 млн барелів на добу (bpd), а Усть-Луга – 700 000 bpd. Нафтовий термінал Висоцьк має потужність 240 000 bpd і не зазнав атаки.

У Приморську спочатку загорілися чотири резервуари для зберігання нафти, і вони горіли щонайменше шість днів. Термінал зазнав серйозних пошкоджень.

У Приморську в п'ятницю горіло 50% резервуарів. До неділі вогонь перекинувся ще на два резервуари. Без резервуарів зберігання термінал не може ефективно управляти потоком нафти з трубопровідних систем. Якщо в якийсь момент вантажні термінали відремонтують, темпи завантаження будуть значно нижчими, доки не відбудують резервуари.

Усть-Лугу атакували, пошкодивши резервуари й термінал, а наступної ночі її атакували знову. Через хмари було зафіксовано теплові сигнатури, які вказують, що горіли щонайменше два резервуари зберігання. Два танкери горіли, а третій був пошкоджений. Вид згори на резервуари зберігання, що згоріли. Уражено насосну станцію, портовий кран та електропідстанцію. Вони все ще горіли, коли в п'ятницю по порту завдали третього удару.

Ліворуч супутникові знімки від 26 березня, (у центрі) зображення Google Maps Усть-Луги, праворуч супутникові знімки від 27 березня.

Киришівський нафтопереробний завод на схід від Санкт-Петербурга забезпечує 6% нафтопереробних потужностей росії, і його крекінгова вежа пошкоджена. Оцінок того, скільки часу знадобиться на ремонт, немає. Теплова сигнатура на супутникових знімках ширша за самі осередки займання, але це дає уявлення про масштаби пошкоджень НПЗ. Україна заявила, що були пошкоджені первинні установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 і ЕЛОУ-АВТ-6, виробничі потужності з випуску нафтового бітуму, а також ключові вузли переробки сирої нафти та установки газофракціонування.

Український дрон, схожий формою на "Шахед", прямує до Ленінградської області. Меншу версію показали чотири місяці тому, але вона мала електродвигуни й дальність менш як 100 км.

У Виборзі атакували криголам, і від перекидання його врятувало сусіднє судно. Корабель міг запускати крилаті ракети Калібр. У січні Україна використала невеликий літак, перероблений на дрон, щоб скинути бомбу FAB-250 на нафтоперекачувальну станцію в Брянську, за 100 км від кордону з Україною. Після скидання бомби дрон повернувся. Можливо, криголам став ціллю дрона з бомбою.

Коли в листопаді вдарили по терміналу в Новоросійську, він повністю не функціонував аж до січня. Інша атака в березні пошкодила там нафтоперекачувальну станцію і зменшила його потужність завантаження. Судна, що прямують до порту й із нього, зазнавали атак, що ще більше скорочує експортні операції. Турецький танкер із російською нафтою зазнав атаки морського дрона за 30 км від протоки Босфор, і в машинному відділенні стався вибух.

Український дрон влучив у димову трубу естонської електростанції, але не пошкодив її операційні можливості. Інший дрон приземлився в Латвії, а третій упав в озеро в Литві. Дехто стверджував, що українські дрони летіли через країни Балтії на захід від Білорусі, але російські повідомлення про тривоги й активність свідчать, що вони летіли всередині росії поблизу східного кордону Білорусі.

28 березня дим від пожеж у російських портах змусив два літаки, що прямували до Санкт-Петербурга, задля безпеки приземлитися у Фінляндії. Один із них згодом зміг продовжити політ. На південній околиці Санкт-Петербурга аеропорт Пулково закрили через дим. Окрім погіршення видимості, дим може пошкоджувати авіадвигуни.

Станом на 29 березня і Усть-Луга (ліворуч), і Приморськ (праворуч) горять.

Зеленський заявив, що неназвані партнери (саме у множині) негативно сприймали українські удари по експортних можливостях росії. Їм відповіли, що Україна припинить атакувати російський нафтовий експорт тоді, коли росія припинить атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

Після заяви в січні, що визначено правову підставу для захоплення суден тіньового флоту, Велика Британія тепер каже, що вона "готова діяти" після навчання, підготовки та додаткових консультацій із союзниками.

Із Мурманська відвантажують 300 000 баррелів на добу (bpd). Приморськ у неушкодженому стані відвантажував 1 млн bpd, а Усть-Луга – ще 700 000 bpd. Новоросійськ має неушкоджену потужність 700 000 bpd, але останнім часом відвантажував 200 000 bpd. На сході Восточний-Козьміно експортує 1,1 млн bpd, а Пригородне-Корсаков – ще 250 000 bpd.

З початку 2026 року 80% російського нафтового експорту спрямовувалося до Китаю та Індії. Індія почала відходити від російської нафти ще до американо-ізраїльської атаки по Ірану. У 2024 році росія відправила до Європи 175 млн тонн нафти, але у 2025 році – лише 25 млн тонн.

Ліворуч. У Приморську спочатку влучили в чотири резервуари, а пожежі поширилися на п'ять або шість резервуарів. Праворуч. В Усть-Лузі горіли об'єкти та судна.

Атаковано ЯНОС, нафтопереробний завод у Ярославлі за 1500 км. Атаковано й Уфимський НПЗ.

Нафтопровід "Дружба" більше не функціонує, і всі газопроводи не працюють, за винятком Turk Stream.

Імпорт російського природного газу до ЄС скоротився з 45% у 2022 році до 19% у 2025 році. Є мандат повністю припинити весь імпорт російського газу до кінця 2027 року. Трамп зірвав плани зі скорочення російського імпорту, коли його остання війна порушила проходження 20% світових поставок через Ормузьку протоку. Через раптовий глобальний дефіцит ЄС купив 100% російського експорту із заводу "Ямал". 90% російського природного газу надходить із Ямалу на півночі Сибіру. Отримавши новий важіль тиску, путін відкрито замислився над продажем свого газу Азії замість Європи. У 2025 році половина всього російського експорту природного газу йшла до Китаю трубопроводом "Сила Сибіру". Експорт другої половини до Азії суднами займатиме щонайбільше на місяць довше і збільшить операційні витрати.

Було атаковано хімічний завод "Апатіт" у Череповці, а також хімічний завод "Тольяттіазот" у Самарі. Хімічний завод "Промсінтез" у Чапаєвську Самарської області атакували ракетами "Фламінго".

Магнітогорський металургійний комбінат – найбільше металургійне підприємство росії і одна з провідних сталеливарних компаній світу. У 2025 році він працював на 70-80% потужності. Тепер він працює на 60% потужності та скоротить 10% персоналу. У 2023 році компанія зростала найшвидшими темпами за 12,5 року завдяки військовим замовленням. Спад в економіці призвів до зниження виробництва попри військові замовлення – саме через війну. Експорт сталі припинився, а російські аналітики заявили, що економіка країни наближається до стагфляції.

Місяць тому український удар по хімічному заводу в Дорогобужі завдав йому серйозних пошкоджень. Відновлення виробництва аміаку очікують у травні, а виробництва нітратів - наприкінці червня. Експорт аміачної селітри зупинено щонайменше до 21 квітня, щоб гарантувати потреби внутрішнього ринку. Оскільки аміачна селітра використовується і в добривах, і у вибухівці, імовірно, Україна ще раз навідається до цього заводу після червня.

Літакам потрібне регулярне технічне обслуговування, а навантаження, яке росія покладає на свій авіапарк, не дає змоги здійснювати його належним чином, тож літаки зношуються. Особливе занепокоєння викликає зношення двигунів, коли в мастилі з’являється металева стружка. росія не має доступу до українських двигунів із 2014 року, а програма імпортозаміщення має труднощі з отриманням турбін.

Джерело: частина 1, частина 2, частина 3 та частина 4