11 травня 2026, 14:07
Британія запровадила санкції щодо 29 росіян, пов’язаних із викраденням українських дітей
Велика Британія запровадила санкції щодо 85 росіян, з яких 29 причетні до примусової депортації, нав’язування ідеології та мілітаризації українських дітей.
 
Про це повідомили на сайті уряду.
 
Під нові санкції потрапив так званий Центр військово-спортивної підготовки та патріотичної освіти молоді, відомий як "Центр воїнів". Там українських дітей навчають військової підготовки та нав’язують їм прокремлівську ідеологію.
 
Обмеження наклали на міністерку молодіжної політики в самопроголошеній "ЛНР" Юлію Величко, яка сприяла реалізації російських ініціатив із депортації українських дітей. Через цей проєкт дітям із тимчасово окупованих територій, зокрема, видавали російські паспорти та нав’язували проросійську ідеологію.
 
Заступник міністра закордонних справ Великої Британії з питань Європи Стівен Дауті оголосить про додаткові 1,2 мільйона фунтів стерлінгів фінансування, яке Велика Британія виділить для спеціалізованого Центру, який допомагає ідентифікувати та знаходити викрадених росією українських дітей.
 
Крім того, санкції запровадили проти 56 людей, причетних до роботи російської пропаганди. Йдеться про авторів, перекладачів та монтажерів Агентства соціального дизайну (SDA), яке займається створенням дезінформаційного контенту, зокрема проти підтримки України та для втручання у вибори у Вірменії. Дії для Агенства контролює безпосередньо адміністрація президента росії.
 
За даними Великої Британії, інша підсанкційна організація – ANO Dialog – також виконувала завдання російської влади і співпрацювала зі спецслужбами.
 
"Підтримка України Великою Британією залишається непохитною, і ми продовжимо працювати разом з нашими союзниками, щоб підтримати всі зусилля по відстеженню дітей, яких відібрали з їхніх міст", – сказала міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

 

