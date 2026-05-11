Британія запровадила санкції щодо 29 росіян, пов’язаних із викраденням українських дітей

Велика Британія запровадила санкції щодо 85 росіян, з яких 29 причетні до примусової депортації, нав’язування ідеології та мілітаризації українських дітей.

Про це повідомили на сайті уряду.

Під нові санкції потрапив так званий Центр військово-спортивної підготовки та патріотичної освіти молоді, відомий як "Центр воїнів". Там українських дітей навчають військової підготовки та нав’язують їм прокремлівську ідеологію.

Обмеження наклали на міністерку молодіжної політики в самопроголошеній "ЛНР" Юлію Величко, яка сприяла реалізації російських ініціатив із депортації українських дітей. Через цей проєкт дітям із тимчасово окупованих територій, зокрема, видавали російські паспорти та нав’язували проросійську ідеологію.