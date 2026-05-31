31 травня 2026, 11:44
Фінал Ліги чемпіонів у Франції завершився понад 400 затриманнями
У ніч після гри по всій країні спалахнули заворушення, постраждали поліцейські та були зафіксовані випадки мародерства.

Святкування перемоги "Парі Сен-Жермен" у фіналі Ліги чемпіонів у Франції супроводжувалося масовими заворушеннями, погромами та сутичками з поліцією. По всій країні правоохоронці затримали понад 400 осіб.

Про це повідомляє французька газета Le Figaro.

Найбільше затримань зафіксували в Парижі, де поліція взяла під варту 283 людини. Загалом по країні кількість арештів сягнула 416.

Безлади спалахнули попри масштабні заходи безпеки. Для підтримання порядку в столиці залучили близько 8 тисяч правоохоронців, а по всій Франції – майже 22 тисячі.

У Парижі та низці інших міст учасники заворушень підпалювали автомобілі та сміттєві контейнери, трощили вітрини магазинів і кидали піротехніку в бік поліції. Унаслідок сутичок постраждали щонайменше семеро правоохоронців. Один із поліцейських у місті Ажен отримав серйозну черепно-мозкову травму.

Також правоохоронці зафіксували випадки мародерства та пограбувань щонайменше у 15 французьких містах. Найбільше таких інцидентів сталося в Ренні, Страсбурзі та Греноблі.

У столичному регіоні хулігани пошкодили кілька автомобілів, розбили вітрини закладів поблизу воріт Сен-Клу та намагалися прорватися до поліцейської дільниці в одному з районів Парижа.

Французька влада продовжує підраховувати збитки та з'ясовувати обставини інцидентів.

 
