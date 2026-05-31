У білорусі виявили ймовірну базу російського комплексу "Орєшнік"

31 травня 2026, 17:01
Фото: з вільних джерел
Супутникові знімки та дані про залізничні перевезення вказують на активність на колишній авіабазі Кричев-6.

На території білорусі могли розмістити елементи російського ракетного комплексу середньої дальності "Орєшнік". Ймовірним місцем дислокації називають занедбану авіабазу Кричев-6 у Могильовській області.

Про це інформує Спільнота залізничників білорусі.

За даними розслідувачів, наприкінці грудня 2025 року до району колишнього військового аеродрому прибув великий військовий ешелон із рф. Відправлення здійснювалося зі станції Капустин Яр у Волгоградській області, де розташований один із головних ракетних полігонів росії.

Саме з цього полігону, за даними української сторони, росія раніше запускала ракети комплексу "Орєшнік" по території України.

Як стверджують автори розслідування, відправником вантажу виступав 4-й Державний центральний міжвидовий полігон рф, а отримувачем – Управління військових сполучень Збройних сил білорусі.

До складу ешелону входили 54 платформи та сім критих вагонів. На відкритих платформах перевозили військову техніку, тоді як у критих вагонах, імовірно, знаходилися обладнання, спорядження та боєприпаси.

За інформацією Спільноти залізничників білорусі, станом на травень 2026 року доставлена техніка продовжує перебувати на території Кричева-6. Ознак її вивезення або передислокації не зафіксовано. Також на об'єкті залишається військовий контингент.

Версію про можливе розміщення "Орєшніка" на колишній авіабазі раніше озвучувало й агентство Reuters. Наприкінці грудня 2025 року журналісти, посилаючись на аналіз супутникових знімків, повідомляли про активні роботи на об'єкті. За їхніми даними, модернізація інфраструктури на базі розпочалася ще в серпні 2025 року.

Офіційного підтвердження розміщення комплексу "Орєшнік" на території бр наразі немає.

В кінці 2025 року ми писали, що росія розгортає у білорусі "Орєшнік" з прицілом на Європу.

 

