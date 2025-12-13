росія розгортає у білорусі "Орєшнік" з прицілом на Європу – розвідка

"Орєшнік" перебуватиме в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення рф.

росія розгортає у білорусі балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" з прицілом на Європу.

Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко у коментарі "Укрінформу".

"Ми бачимо заходи з підготовки та розгортання балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" на території білорусі. росія і білорусь розбудовують військові об’єкти для пускової установки, систем спостереження та зв’язку, що є елементами системи "Орєшнік". Проте, станом на зараз, ці заходи ще не реалізовані", - сказав Іващенко.

За його словами, фізично росія може розмістити пускову установку в білорусі. Проте без завершення спорудження інших елементів вона виконуватиме лише роль макета. Глава СЗР зазначив, що, навіть у разі розміщення "Орєшніка" на території білорусі, мінськ не матиме жодних прав і повноважень на його застосування.