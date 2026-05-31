Старі танкери рф наближають екологічну катастрофу – FT

Через санкції власники суден продовжують експлуатацію танкерів, які давно мали бути утилізовані.

Понад половина танкерів тіньового флоту рф, який використовується для перевезення підсанкційної нафти, може становити серйозну загрозу для довкілля через критичний технічний стан.

Про це пише газета Financial Times із посиланням на виконавчого директора компанії GMS Partnership Аніла Шарму.

За його оцінкою, щонайменше третина таких суден уже мала б бути списана та утилізована, а реальна частка непридатних до подальшої експлуатації танкерів може перевищувати 50%.

За даними судноплавного брокера Clarksons, до тіньового флоту належить близько 1800 суден, із яких приблизно 1500 – нафтові та продуктові танкери. Значна частина цих кораблів експлуатується понад 20 років – саме після цього віку більшість вантажних суден зазвичай виводять із роботи та відправляють на переробку.

Як зазначає видання, власники таких танкерів намагаються максимально продовжити термін їхньої служби через високі прибутки від транспортування нафти в обхід санкцій. Водночас міжнародні обмеження суттєво ускладнили законну утилізацію та модернізацію цих суден.

Представники галузі попереджають, що багато танкерів тіньового флоту рф працюють без належного страхового покриття, проходять мінімальне технічне обслуговування та комплектуються екіпажами з недостатньою підготовкою.

На думку експертів, поєднання цих факторів підвищує ризик аварій і масштабних розливів нафти, які можуть спричинити серйозні екологічні наслідки.

Нагадаємо, раніше Україна запровадила санкції проти 29 суден, які входять до складу російського тіньового флоту та використовуються для забезпечення економічних і воєнних потреб країни-агресора.