31 травня 2026, 15:09
У Білому домі порадили Венсу менше сидіти в соцмережах – NYT
Віцепрезидент США сам визнав, що перерва від соцмереж зробила його продуктивнішим.

Керівниця апарату президента США Дональда Трампа Сьюзен Вайлз порадила віцепрезиденту Джей Ді Венсу скоротити активність у соціальних мережах через його часті публічні суперечки з критиками.

Про це інформує газета New York Times із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

За даними видання, Венс регулярно користується соцмережами навіть під час офіційних зустрічей і нерідко вступає в дискусії з опонентами в інтернеті. На відміну від нього, президент Дональд Трамп активно публікує дописи у своїй соцмережі Truth Social, однак зазвичай не витрачає час на публічні перепалки з користувачами.

Як зазначає видання, Сьюзен Вайлз нещодавно рекомендувала Венсу взяти паузу в користуванні соцмережами. Такої ж думки, за інформацією джерел, дотримуються й деякі інші представники адміністрації, які вважають, що подібна поведінка не пасує посаді віцепрезидента.

Сам Венс нещодавно розповів, що видалив застосунок X (Twitter) зі свого телефону на час Великого посту та досі його не встановив повторно. В інтерв’ю NBC News він визнав, що така перерва позитивно вплинула на його роботу.

"Відсутність цього відволікаючого фактору зробила мене значно продуктивнішим", – заявив віцепрезидент.

Журналісти звертає увагу на політичне майбутнє Венса. За даними видання, Дональд Трамп поки не визначився, кого бачить своїм можливим наступником на президентських виборах 2028 року.

Журналісти стверджують, що президент США регулярно цікавиться думкою свого оточення щодо перспектив Венса, а також порівнює його шанси з державним секретарем США Марко Рубіо, якого також розглядають серед потенційних претендентів на висунення від Республіканської партії. 

 
