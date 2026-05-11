Нобелівську лауреатку Мохаммаді звільнили в Ірані під заставу

Жінка за гратами пережила два ймовірні серцеві напади.

Іранська влада звільнила лауреатку Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді під заставу через занепокоєння щодо стану її здоров'я.

Жінку вже перевели до Тегерана для лікування. Після 10 днів госпіталізації в Зенджані на півночі Ірану, де вона відбувала покарання, Мохаммаді “отримала умовне покарання під велику заставу”, йдеться в заяві її фонду.

Суму застави не уточнюють.