11 травня 2026, 13:53
Нобелівську лауреатку Мохаммаді звільнили в Ірані під заставу
Жінка за гратами пережила два ймовірні серцеві напади.
Іранська влада звільнила лауреатку Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді під заставу через занепокоєння щодо стану її здоров'я.
 
Про це повідомляє France24.
 
Жінку вже перевели до Тегерана для лікування. Після 10 днів госпіталізації в Зенджані на півночі Ірану, де вона відбувала покарання, Мохаммаді “отримала умовне покарання під велику заставу”, йдеться в заяві її фонду.
 
Суму застави не уточнюють.
 
Додається, що Мохаммаді каретою швидкої допомоги доставили до лікарні в іранській столиці.
 
Минулого тижня її прихильники попереджали, що Мохаммаді, яка отримала премію 2023 року на знак визнання її десятиліть боротьби за права людини в Ірані, ризикує померти у в'язниці після двох ймовірних серцевих нападів за ґратами. Повідмолялося про її госпіталізацію.

 

ІранНобелівські лауреати

